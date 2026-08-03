Bruno Reis explica mudanças no futebol do Sport e como serão feitas contratações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novo integrante da diretoria afirma que estrutura dará mais agilidade às decisões e aproximará o departamento de futebol da gestão do clube

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport reformulou a estrutura do departamento de futebol com as entradas de Bruno Reis e Leonardo Cruz. Os dois passam a trabalhar ao lado dos diretores Marcus Vinícius e Lucas Ventura, além do executivo Ítalo Rodrigues, do gerente Hudson Santos e do coordenador Brenno Lucena.

Em entrevista ao repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, Bruno explicou que a mudança foi realizada para aproximar o futebol das áreas administrativa e financeira do clube, além de acelerar a tomada de decisões.

“É para dar um pouco mais de celeridade nas ações e nos encaminhamentos junto ao futebol. Vai estar o financeiro, o diretor de futebol e eu, pelas relações institucionais”, afirmou.

Bruno já exercia a função de vice-presidente de relações institucionais do Sport. Leonardo Cruz, por sua vez, é advogado e também possui ligação com o grupo político do presidente Matheus Souto Maior.

Sport cria comitê para acompanhar o futebol

Além das mudanças na diretoria, o Sport criou um comitê formado pelo presidente Matheus Souto Maior, pelo vice-presidente executivo Kadico Pereira e pelo vice-presidente financeiro Eleuberto Martorelli.

O grupo realizará reuniões periódicas com o departamento de futebol para acompanhar o planejamento e deliberar sobre decisões importantes.

Segundo Bruno Reis, o novo modelo permitirá que a presidência e o setor financeiro tenham conhecimento mais rápido das movimentações realizadas pelo futebol.

“A diretoria executiva foi contratada para trabalhar nessa área. Vamos atuar em conjunto com ela. A diretoria de futebol faz as avaliações e isso sobe para o comitê, para que o presidente, o vice e o financeiro acompanhem tudo o que está acontecendo”, explicou.

Como funcionarão as contratações

Bruno também detalhou o processo para a chegada de novos jogadores. Os nomes serão inicialmente apresentados pelo departamento executivo e analisados em conjunto com a diretoria de futebol.

Depois dessa avaliação, a operação será encaminhada ao comitê, responsável por autorizar o avanço da negociação, especialmente diante dos limites financeiros do clube.

“Os atletas são apresentados pela diretoria executiva, a diretoria de futebol faz as avaliações em conjunto e o comitê dá a autorização”, declarou.

O dirigente ressaltou, no entanto, que as atribuições operacionais continuam sob responsabilidade do executivo e dos profissionais do departamento.

Apesar da criação do comitê, Matheus Souto Maior continuará com a palavra final sobre as principais decisões do futebol.

Bruno explicou que o presidente poderá concordar, opinar ou vetar as medidas discutidas pelos demais integrantes da estrutura.

“Esse é o papel do diretor executivo, em conjunto com a diretoria de futebol. O comitê será informado e, logicamente, o presidente, pelo cargo que exerce, tem o poder de opinar, vetar ou concordar com os demais membros”, concluiu.