Bruno Reis explica mudanças no futebol do Sport e como serão feitas contratações
Novo integrante da diretoria afirma que estrutura dará mais agilidade às decisões e aproximará o departamento de futebol da gestão do clube
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O Sport reformulou a estrutura do departamento de futebol com as entradas de Bruno Reis e Leonardo Cruz. Os dois passam a trabalhar ao lado dos diretores Marcus Vinícius e Lucas Ventura, além do executivo Ítalo Rodrigues, do gerente Hudson Santos e do coordenador Brenno Lucena.
Em entrevista ao repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, Bruno explicou que a mudança foi realizada para aproximar o futebol das áreas administrativa e financeira do clube, além de acelerar a tomada de decisões.
“É para dar um pouco mais de celeridade nas ações e nos encaminhamentos junto ao futebol. Vai estar o financeiro, o diretor de futebol e eu, pelas relações institucionais”, afirmou.
Bruno já exercia a função de vice-presidente de relações institucionais do Sport. Leonardo Cruz, por sua vez, é advogado e também possui ligação com o grupo político do presidente Matheus Souto Maior.
Sport cria comitê para acompanhar o futebol
Além das mudanças na diretoria, o Sport criou um comitê formado pelo presidente Matheus Souto Maior, pelo vice-presidente executivo Kadico Pereira e pelo vice-presidente financeiro Eleuberto Martorelli.
O grupo realizará reuniões periódicas com o departamento de futebol para acompanhar o planejamento e deliberar sobre decisões importantes.
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Segundo Bruno Reis, o novo modelo permitirá que a presidência e o setor financeiro tenham conhecimento mais rápido das movimentações realizadas pelo futebol.
“A diretoria executiva foi contratada para trabalhar nessa área. Vamos atuar em conjunto com ela. A diretoria de futebol faz as avaliações e isso sobe para o comitê, para que o presidente, o vice e o financeiro acompanhem tudo o que está acontecendo”, explicou.
Como funcionarão as contratações
Bruno também detalhou o processo para a chegada de novos jogadores. Os nomes serão inicialmente apresentados pelo departamento executivo e analisados em conjunto com a diretoria de futebol.
Depois dessa avaliação, a operação será encaminhada ao comitê, responsável por autorizar o avanço da negociação, especialmente diante dos limites financeiros do clube.
“Os atletas são apresentados pela diretoria executiva, a diretoria de futebol faz as avaliações em conjunto e o comitê dá a autorização”, declarou.
O dirigente ressaltou, no entanto, que as atribuições operacionais continuam sob responsabilidade do executivo e dos profissionais do departamento.
Apesar da criação do comitê, Matheus Souto Maior continuará com a palavra final sobre as principais decisões do futebol.
Bruno explicou que o presidente poderá concordar, opinar ou vetar as medidas discutidas pelos demais integrantes da estrutura.
“Esse é o papel do diretor executivo, em conjunto com a diretoria de futebol. O comitê será informado e, logicamente, o presidente, pelo cargo que exerce, tem o poder de opinar, vetar ou concordar com os demais membros”, concluiu.