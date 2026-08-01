Sport anuncia saída de Madson após 16 jogos pelo clube

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Lateral-direito rescindiu contrato em comum acordo com a direção leonina e deixa o Leão com apenas quatro meses de passagem Ilha do Retiro

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O Sport anunciou neste sábado a saída do lateral-direito Madson. De acordo com o comunicado oficial, o vínculo foi encerrado em comum acordo entre o clube e o jogador.

Contratado no fim de março, Madson disputou 16 partidas com a camisa rubro-negra e marcou um gol. Durante a passagem pela Ilha do Retiro, alternou entre a titularidade e o banco de reservas.

“O Sport Club do Recife informa o encerramento do vínculo contratual com o atleta Madson, em comum acordo entre as partes. O Clube agradece pelos serviços prestados durante o período em que vestiu a camisa rubro-negra e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, informou o clube.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Madson entrou em campo 12 vezes, sendo titular em 11 partidas. Como ainda está dentro do limite previsto pelo regulamento, o jogador pode se transferir para outra equipe da mesma divisão.

A saída ocorre em meio à reformulação do elenco conduzida pelo Sport durante a janela de transferências. Com a rescisão, o técnico Gilmar Dal Pozzo permanece com Augusto Pucci e Claudinho como opções para a lateral direita.

Próximo jogo do Sport

O Sport volta a campo no próximo sábado, contra o Vila Nova, às 16h, fora de casa, pela 21ª rodada da Série B. O Leão ocupa a 10ª colocação, com 29 pontos, e tenta encerrar a sequência sem vitórias na competição.