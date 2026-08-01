fechar
Sport | Notícia

Sport anuncia saída de Madson após 16 jogos pelo clube

Lateral-direito rescindiu contrato em comum acordo com a direção leonina e deixa o Leão com apenas quatro meses de passagem Ilha do Retiro

Por Thiago Wagner Publicado em 01/08/2026 às 14:05 | Atualizado em 01/08/2026 às 14:07
Imagem de Madson com a camisa do Sport
Imagem de Madson com a camisa do Sport - Paulo Paiva/Sport

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport anunciou neste sábado a saída do lateral-direito Madson. De acordo com o comunicado oficial, o vínculo foi encerrado em comum acordo entre o clube e o jogador.

Contratado no fim de março, Madson disputou 16 partidas com a camisa rubro-negra e marcou um gol. Durante a passagem pela Ilha do Retiro, alternou entre a titularidade e o banco de reservas.

“O Sport Club do Recife informa o encerramento do vínculo contratual com o atleta Madson, em comum acordo entre as partes. O Clube agradece pelos serviços prestados durante o período em que vestiu a camisa rubro-negra e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, informou o clube.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Madson entrou em campo 12 vezes, sendo titular em 11 partidas. Como ainda está dentro do limite previsto pelo regulamento, o jogador pode se transferir para outra equipe da mesma divisão.

Leia Também

A saída ocorre em meio à reformulação do elenco conduzida pelo Sport durante a janela de transferências. Com a rescisão, o técnico Gilmar Dal Pozzo permanece com Augusto Pucci e Claudinho como opções para a lateral direita.

Próximo jogo do Sport

O Sport volta a campo no próximo sábado, contra o Vila Nova, às 16h, fora de casa, pela 21ª rodada da Série B. O Leão ocupa a 10ª colocação, com 29 pontos, e tenta encerrar a sequência sem vitórias na competição.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Sport está com salários atrasados? Presidente responde e rebate rumores
SPORT

Sport está com salários atrasados? Presidente responde e rebate rumores
Presidente do Sport confirma tentativa por Paulo Henrique Ganso e atualiza negociações por reforços
SPORT

Presidente do Sport confirma tentativa por Paulo Henrique Ganso e atualiza negociações por reforços

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Wagner

Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

Siga Thiago Wagner