Sport está com salários atrasados? Presidente responde e rebate rumores

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Em entrevista, Matheus Souto Maior afirmou que o clube mantém salários, direitos de imagem e funcionários em dia, apesar das dificuldades financeiras

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O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, negou que o clube esteja com salários atrasados e afirmou que todas as obrigações com jogadores e funcionários estão em dia. A declaração foi dada no programa Bola Rolando da última quinta-feira (30) ao ser questionado sobre rumores que circulam envolvendo a situação financeira do Leão.

Segundo o dirigente, embora o clube enfrente dificuldades financeiras desde o início da atual gestão, os compromissos têm sido cumpridos.

Presidente garante que Sport está em dia

Matheus Souto Maior reconheceu que a situação financeira encontrada pela atual administração é desafiadora, mas afirmou que o clube conseguiu superar os obstáculos até o momento.

"Desde que nós assumimos o clube, e é de conhecimento de todos também, sempre enfrentamos muitas dificuldades financeiras. Muitas, desde o começo do ano. Não é surpresa para ninguém a forma como a gente pegou o clube. Mas eu posso te falar que, até agora, nós temos conseguido superar todos esses obstáculos financeiros com muito trabalho, muita dedicação e muito esforço."

Na sequência, o dirigente garantiu que não há pendências salariais.

"Hoje é 30 de julho e nós estamos completamente em dia com o clube. CLT em dia, imagem em dia, folha dos funcionários em dia. Tudo no clube está em dia."

Matheus Souto Maior critica fake news

Durante a entrevista, o presidente também afirmou que a diretoria tem dedicado parte da rotina a desmentir informações falsas relacionadas ao Sport.

"Esse é até um ponto importante de falar, porque grande parte do meu dia, e do nosso dia aqui na gestão, tem sido dedicada a desmistificar e desfazer essas fake news."

"É uma coisa muito inconveniente nos dias atuais. Eu confesso que não estava acostumado com isso, mas parte do meu dia hoje é responder mensagens que chegam com informações falsas e que, infelizmente, prejudicam o clube."

Ao encerrar a resposta, Matheus Souto Maior pediu que os torcedores acompanhem informações divulgadas pelos canais oficiais do Sport e pelos veículos de imprensa.

"Então, esse é um ponto importante, até para pedir à nossa torcida que fique um pouco mais atenta a isso e tente se basear mais nos canais oficiais e na imprensa formal. Isso é muito importante."