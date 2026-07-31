Sport anuncia retorno de Willian Oliveira com contrato até 2027

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Volante de 33 anos já treinou com o elenco e chega ao Leão após passagem pelo Coritiba; jogador soma três títulos da Série B do Brasileiro

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O Sport anunciou nesta sexta-feira (31) a contratação do volante Willian Oliveira. O jogador de 33 anos assinou contrato até 31 de dezembro de 2027, já realizou avaliações físicas e participou do primeiro treinamento com o elenco no CT José de Andrade Médicis.

Esta será a segunda passagem do meio-campista pela Ilha do Retiro. Willian defendeu o Sport entre 2014 e 2015, quando disputou dez partidas pelo clube em compromissos pela Série A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil.

“Felicidade em poder voltar a vestir esta camisa. O Sport é um grande clube e é uma honra poder estar aqui novamente. A recepção neste primeiro dia foi a melhor possível”, afirmou o jogador.

Willian Oliveira chega ao Sport com um histórico de três títulos da Série B. O volante conquistou a competição pelo América-MG, em 2017, pela Chapecoense, em 2020, e pelo Cruzeiro, em 2022.

O jogador disputou seis edições da Segunda Divisão, com 125 partidas e mais de 9,2 mil minutos em campo. A experiência na competição é uma das características buscadas pelo Sport para tentar recuperar espaço na tabela e voltar à disputa pelo acesso.

“Agora é trabalhar bastante para, junto com os meus companheiros, irmos em busca do nosso objetivo na Série B”, declarou.

Willian estava no Coritiba

Formado pelo Fluminense, Willian Oliveira atuou pelo Coritiba nesta temporada. Nos últimos quatro anos, também passou por Goiás e Vitória, acumulando 160 partidas no período.

O volante ainda possui passagens por Ceará, Botafogo-SP, Mirassol e Guarani. Pelo Vitória, conquistou o Campeonato Baiano, enquanto levantou a Copa Verde com a camisa do Goiás.

Em 2026, Willian apareceu entre os destaques defensivos da Série A. Considerando os volantes com mais de 540 minutos disputados, terminou com a segunda melhor média de interceptações de passes, com 5,4 por partida, além da sétima colocação em ações defensivas bem-sucedidas, com 9,1 por jogo.

O meio-campista passa a integrar o elenco comandado por Gilmar Dal Pozzo e já está à disposição para o processo de preparação da equipe.