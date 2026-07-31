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Sport anuncia retorno de Willian Oliveira com contrato até 2027

Volante de 33 anos já treinou com o elenco e chega ao Leão após passagem pelo Coritiba; jogador soma três títulos da Série B do Brasileiro

Por Thiago Wagner Publicado em 31/07/2026 às 17:17 | Atualizado em 31/07/2026 às 17:19
Imagem de Willian Oliveira
Imagem de Willian Oliveira - Paulo Paiva/Sport

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O Sport anunciou nesta sexta-feira (31) a contratação do volante Willian Oliveira. O jogador de 33 anos assinou contrato até 31 de dezembro de 2027, já realizou avaliações físicas e participou do primeiro treinamento com o elenco no CT José de Andrade Médicis.

Esta será a segunda passagem do meio-campista pela Ilha do Retiro. Willian defendeu o Sport entre 2014 e 2015, quando disputou dez partidas pelo clube em compromissos pela Série A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil.

“Felicidade em poder voltar a vestir esta camisa. O Sport é um grande clube e é uma honra poder estar aqui novamente. A recepção neste primeiro dia foi a melhor possível”, afirmou o jogador.

Willian Oliveira chega ao Sport com um histórico de três títulos da Série B. O volante conquistou a competição pelo América-MG, em 2017, pela Chapecoense, em 2020, e pelo Cruzeiro, em 2022.

O jogador disputou seis edições da Segunda Divisão, com 125 partidas e mais de 9,2 mil minutos em campo. A experiência na competição é uma das características buscadas pelo Sport para tentar recuperar espaço na tabela e voltar à disputa pelo acesso.

“Agora é trabalhar bastante para, junto com os meus companheiros, irmos em busca do nosso objetivo na Série B”, declarou.

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Willian estava no Coritiba

Formado pelo Fluminense, Willian Oliveira atuou pelo Coritiba nesta temporada. Nos últimos quatro anos, também passou por Goiás e Vitória, acumulando 160 partidas no período.

O volante ainda possui passagens por Ceará, Botafogo-SP, Mirassol e Guarani. Pelo Vitória, conquistou o Campeonato Baiano, enquanto levantou a Copa Verde com a camisa do Goiás.

Em 2026, Willian apareceu entre os destaques defensivos da Série A. Considerando os volantes com mais de 540 minutos disputados, terminou com a segunda melhor média de interceptações de passes, com 5,4 por partida, além da sétima colocação em ações defensivas bem-sucedidas, com 9,1 por jogo.

O meio-campista passa a integrar o elenco comandado por Gilmar Dal Pozzo e já está à disposição para o processo de preparação da equipe.

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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