Sport anuncia retorno de Willian Oliveira com contrato até 2027
Volante de 33 anos já treinou com o elenco e chega ao Leão após passagem pelo Coritiba; jogador soma três títulos da Série B do Brasileiro
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O Sport anunciou nesta sexta-feira (31) a contratação do volante Willian Oliveira. O jogador de 33 anos assinou contrato até 31 de dezembro de 2027, já realizou avaliações físicas e participou do primeiro treinamento com o elenco no CT José de Andrade Médicis.
Esta será a segunda passagem do meio-campista pela Ilha do Retiro. Willian defendeu o Sport entre 2014 e 2015, quando disputou dez partidas pelo clube em compromissos pela Série A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil.
“Felicidade em poder voltar a vestir esta camisa. O Sport é um grande clube e é uma honra poder estar aqui novamente. A recepção neste primeiro dia foi a melhor possível”, afirmou o jogador.
Willian Oliveira chega ao Sport com um histórico de três títulos da Série B. O volante conquistou a competição pelo América-MG, em 2017, pela Chapecoense, em 2020, e pelo Cruzeiro, em 2022.
O jogador disputou seis edições da Segunda Divisão, com 125 partidas e mais de 9,2 mil minutos em campo. A experiência na competição é uma das características buscadas pelo Sport para tentar recuperar espaço na tabela e voltar à disputa pelo acesso.
“Agora é trabalhar bastante para, junto com os meus companheiros, irmos em busca do nosso objetivo na Série B”, declarou.
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Willian estava no Coritiba
Formado pelo Fluminense, Willian Oliveira atuou pelo Coritiba nesta temporada. Nos últimos quatro anos, também passou por Goiás e Vitória, acumulando 160 partidas no período.
O volante ainda possui passagens por Ceará, Botafogo-SP, Mirassol e Guarani. Pelo Vitória, conquistou o Campeonato Baiano, enquanto levantou a Copa Verde com a camisa do Goiás.
Em 2026, Willian apareceu entre os destaques defensivos da Série A. Considerando os volantes com mais de 540 minutos disputados, terminou com a segunda melhor média de interceptações de passes, com 5,4 por partida, além da sétima colocação em ações defensivas bem-sucedidas, com 9,1 por jogo.
O meio-campista passa a integrar o elenco comandado por Gilmar Dal Pozzo e já está à disposição para o processo de preparação da equipe.