Presidente do Sport confirma tentativa por Paulo Henrique Ganso e atualiza negociações por reforços
Em entrevista exclusiva à Rádio Jornal, Matheus Souto Maior confirmou contato por Paulo Henrique Ganso e atualizou as tratativas por outros reforços
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O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, confirmou que o clube tentou contratar Paulo Henrique Ganso, mas revelou que a negociação não avançou por questões financeiras. As declarações foram dadas em entrevista exclusiva ao repórter Walleys Santos, no programa Bola Rolando, da Rádio Jornal.
Além de comentar a situação do meia do Fluminense, o dirigente atualizou o andamento das conversas envolvendo Zé Rafael, Willian Oliveira, Guilherme Castilho e o goleiro Brenno.
Sport tentou contratar Paulo Henrique Ganso
Pela primeira vez, Matheus Souto Maior confirmou que o Sport procurou o estafe de Ganso para avaliar a possibilidade de uma contratação. No entanto, o presidente afirmou que a negociação esbarrou na realidade financeira do clube.
"Sobre o Paulo Henrique Ganso, de fato, houve um contato. Tivemos um contato com o staff do atleta, tentamos ver se era possível viabilizar uma vinda dele para o Sport, porque acho que é de conhecimento público que o Ganso tem um salário extremamente alto. E o Sport hoje tem uma limitação financeira clara. A gente ia tentar uma composição, mas, infelizmente, não foi para frente."
Zé Rafael interessa, mas não há negociação avançada
Outro nome citado foi o volante Zé Rafael, do Santos. O Sport apresentou proposta ao jogador, mas o principal entrave segue sendo a questão salarial.
Segundo Matheus Souto Maior, o atleta está no radar do clube, mas ainda não existe um acordo encaminhado.
"Zé Rafael é um atleta que interessa a qualquer clube de ponta, qualquer clube grande. Óbvio que existe o interesse do Sport por ele, mas também existe uma dificuldade grande pela questão salarial. É um atleta que interessa, sim, mas não temos nada fechado, nada encaminhado nem engatilhado."
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Willian Oliveira é o mais próximo de fechar
Entre os jogadores mencionados, Matheus Souto Maior apontou o volante Willian Oliveira, atualmente no Coritiba, como o reforço mais próximo de ser anunciado pelo Sport.
"O goleiro Brenno tem conversas avançadas com o Sport, da mesma forma que o Willian Oliveira. Desses aí eu posso falar: o que está mais perto de fechar é o Willian Oliveira. Isso eu posso falar."
Willian Oliveira já vestiu a camisa do Sport em 2014, quando disputou oito partidas pelo clube.
Brenno e Guilherme Castilho também estão no radar
Sobre Brenno, o presidente confirmou que as tratativas estão avançadas. O goleiro negocia o distrato com o Fortaleza para assinar em definitivo com o Sport.
Já Guilherme Castilho, que atua no futebol mexicano e acumula passagens por clubes como o Ceará, também está entre os nomes monitorados pelo Rubro-negro.
O meia tem conversas praticamente concluídas e pode ser anunciado pelo clube nos próximos dias.