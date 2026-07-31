Matheus Souto Maior revela conversa com elenco e explica manutenção de Dal Pozzo

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Em entrevista, Matheus Souto Maior afirmou que os jogadores defendem o trabalho do treinador e atribuiu a má fase a detalhes dentro de campo

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O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, revelou que Gilmar Dal Pozzo recebeu apoio dos jogadores durante uma conversa com a diretoria. As declarações foram dadas em entrevista após ser questionado sobre a permanência do comandante rubro-negro.

O dirigente explicou que as reuniões entre diretoria, comissão técnica e elenco fazem parte da rotina do clube e afirmou que os atletas demonstraram confiança no trabalho desenvolvido por Dal Pozzo, apesar da sequência de resultados negativos na Série B.

Presidente confirma apoio do elenco a Dal Pozzo

Questionado se jogadores haviam pedido a permanência do treinador, Matheus Souto Maior afirmou que o diálogo entre as partes acontece de forma habitual após as partidas e confirmou que o elenco manifestou confiança no trabalho da comissão técnica.

Segundo o presidente, os atletas entendem que o desempenho apresentado pela equipe é superior aos resultados conquistados até o momento.

"Sempre existe uma conversa entre a diretoria de futebol, o elenco, os jogadores e o staff do futebol, sempre no pós-jogo. Não no dia do jogo, mas no dia seguinte. Sempre existe essa conversa, isso é normal."

"Os jogadores se posicionaram dizendo que acreditam no trabalho que está sendo desenvolvido. Tecnicamente, o trabalho tem sido eficiente e tem mostrado para eles os pontos que nós temos que corrigir. Eles falaram, e eu concordo com isso, que existem alguns detalhes que precisam ser ajustados, além de um pouco mais de atenção e concentração durante os jogos, o que esperamos que seja corrigido nas próximas partidas para que os resultados cheguem."

Sequência sem vitórias aumenta pressão no Sport

O respaldo ao treinador acontece em um momento de forte pressão no clube. O Sport chegou a nove jogos consecutivos sem vencer na Série B, sequência que aumentou as cobranças sobre o departamento de futebol.

Desde que retornou ao comando da equipe durante a competição, Gilmar Dal Pozzo disputou cinco partidas, com quatro empates e uma derrota, ainda sem conquistar a primeira vitória nesta passagem.

Presidente lembra liderança da Série B

Apesar do momento delicado, Matheus Souto Maior destacou que o Sport já liderou a Série B durante a competição e afirmou que acredita na recuperação da equipe.

"De fato, essa sequência sem vitórias incomoda todo mundo. Incomoda os jogadores, incomoda o staff, incomoda a diretoria. Mas esse mesmo time que está aí era líder na 11ª rodada. Nós éramos líderes da Série B. Então, acreditamos que, com um pouco mais de atenção e concentração, vamos reverter esse cenário."

Depois de ocupar a primeira colocação na 11ª rodada, o Sport perdeu posições de forma gradual.

O clube permaneceu em terceiro lugar até a 14ª rodada, caiu para oitavo entre a 15ª e a 17ª, passou a ocupar a nona colocação nas rodadas 18 e 19 e iniciou a 20ª rodada em 10º lugar.