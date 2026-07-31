Jogadores bancaram permanência de Dal Pozzo no Sport, revela presidente
Matheus Souto Maior afirmou que o elenco acredita no trabalho do treinador e atribuiu a sequência sem vitórias a falhas de atenção e concentração
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O elenco do Sport se posicionou a favor da permanência de Gilmar Dal Pozzo no comando da equipe. A informação foi confirmada pelo presidente Matheus Souto Maior, em entrevista à Rádio Jornal, ao explicar os bastidores da decisão de manter o treinador mesmo após a sequência de nove partidas sem vitória na Série B.
Segundo o dirigente, representantes do grupo conversaram com a diretoria após o empate por 1x1 com o Cuiabá e manifestaram confiança no trabalho desenvolvido pela comissão técnica.
“Os jogadores se posicionaram dizendo que acreditam no trabalho que está sendo desenvolvido. Tecnicamente, o trabalho tem sido eficiente e mostrado os pontos que precisamos corrigir”, afirmou Matheus Souto Maior.
Diretoria aponta falhas de concentração
Na avaliação interna, o Sport não precisa de uma mudança imediata no comando técnico, mas de ajustes no comportamento da equipe durante as partidas.
O presidente destacou que jogadores e dirigentes identificaram problemas de atenção e concentração como fatores decisivos para os resultados recentes.
“Existem alguns detalhes que precisam ser ajustados, além de um pouco mais de atenção e concentração durante os jogos. Esperamos que isso seja corrigido nas próximas partidas”, declarou.
O diagnóstico está relacionado principalmente à dificuldade do Sport para sustentar vantagens. Contra o Cuiabá, o Leão abriu o placar com Perotti no segundo tempo, mas voltou a sofrer o empate após uma falha defensiva.
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Liderança na 11ª rodada pesou na decisão
Apesar do jejum, Matheus Souto Maior lembrou que o mesmo elenco chegou a ocupar a liderança da Série B na 11ª rodada. Para o presidente, o desempenho apresentado anteriormente mostra que o grupo tem capacidade para reagir na competição.
“Essa sequência sem vitórias incomoda todo mundo: jogadores, comissão e diretoria. Mas esse mesmo time era líder na 11ª rodada. Acreditamos que, com mais atenção e concentração, vamos reverter esse cenário”, completou.
Dal Pozzo soma quatro empates e uma derrota desde que assumiu o Sport. O próximo compromisso será contra o Vila Nova, no dia 8 de agosto, às 16h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 21ª rodada da Série B.