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Sport: Ganso, Tiquinho e Zé Rafael? O status atualizado de cada especulado no Leão

Leão também negocia com Zé Rafael e Tiquinho Soares, enquanto Paulo Henrique Ganso foi oferecido, mas não há tratativa em andamento

Por Thiago Wagner Publicado em 30/07/2026 às 16:17 | Atualizado em 30/07/2026 às 16:38
Imagem do escudo do Sport na Ilha do Retiro
Imagem do escudo do Sport na Ilha do Retiro - Paulo Paiva/SCR

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O Sport espera avançar ainda nesta semana nas negociações por reforços para a sequência da Série B. Entre os vários especulados, estão nomes de renome como Ganso, Tiquinhos Soares e Zé Rafael. Sendo que os dois últimos tiveram avanço por parte do Leão, com abertura de negociações.

Já o goleiro Brenno e o meia Willian Oliveira estão praticamente acertados, enquanto Guilherme Castilho tem conversas bem encaminhadas com o clube.

As informações são do repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, que atualizou o estágio das principais movimentações rubro-negras no mercado.

Brenno e Willian Oliveira aguardam anúncio

Brenno rescindiu o contrato com o Fortaleza e está próximo de ser confirmado pelo Sport. O goleiro chega para suprir a saída de Halls, negociado com o futebol japonês.

A situação de Willian Oliveira é semelhante. O meio-campista também tem acordo encaminhado e aguarda apenas a confirmação oficial do Leão.

Atualmente no futebol mexicano, Guilherme Castilho ainda não acertou definitivamente com o Sport. A negociação, porém, é considerada bem encaminhada, e a expectativa é de um desfecho positivo.

O meia é visto como uma opção para aumentar a criatividade do setor, principalmente após a lesão de Biel, que sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo direito.

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Sport apresenta proposta por Zé Rafael

O Sport também apresentou uma proposta ao volante Zé Rafael, do Santos. O jogador analisa a possibilidade de atuar pelo clube pernambucano e disputar a Série B.

O principal obstáculo é financeiro. O salário do atleta é considerado alto para o atual orçamento rubro-negro, e a contratação dependeria de uma readequação dos vencimentos.

Tiquinho Soares negocia com o Leão

Outro nome em negociação é o atacante Tiquinho Soares, de 35 anos. Ainda não existe um acordo fechado, mas as conversas estão avançadas.

A chegada de um centroavante virou uma das prioridades do Sport depois que Chico da Costa, inicialmente envolvido na venda de Zé Lucas ao Cruzeiro, decidiu não se transferir para a Ilha do Retiro.

Ganso foi oferecido, mas não há negociação

O nome de Paulo Henrique Ganso foi apresentado à diretoria do Sport, mas não existe negociação em andamento com o meia do Fluminense.

O salário elevado do jogador é apontado como o principal entrave para qualquer avanço neste momento. Assim, diferentemente dos outros nomes, Ganso não é tratado como uma contratação próxima pelo clube.

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Formado em Jornalismo e economia pela UFPE Passagens pelas editorias do SJCC: Blog do Torcedor - estagiário, repórter e coordenador (2011 a 2017 e 2022 - atual); Esportes do JC - editor-assistente (2017 a 2019); e Portal JCPE - editor-assistente (2019 a 2020). Passagens pelo jornal O Estado de S.Paulo através do Curso Estado de Jornalismo (2015) Experiência na cobertura esportiva desde 2011 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/thiago-wagner-da-silva-00874810a/

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