Sport: Ganso, Tiquinho e Zé Rafael? O status atualizado de cada especulado no Leão
Leão também negocia com Zé Rafael e Tiquinho Soares, enquanto Paulo Henrique Ganso foi oferecido, mas não há tratativa em andamento
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O Sport espera avançar ainda nesta semana nas negociações por reforços para a sequência da Série B. Entre os vários especulados, estão nomes de renome como Ganso, Tiquinhos Soares e Zé Rafael. Sendo que os dois últimos tiveram avanço por parte do Leão, com abertura de negociações.
Já o goleiro Brenno e o meia Willian Oliveira estão praticamente acertados, enquanto Guilherme Castilho tem conversas bem encaminhadas com o clube.
As informações são do repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, que atualizou o estágio das principais movimentações rubro-negras no mercado.
Brenno e Willian Oliveira aguardam anúncio
Brenno rescindiu o contrato com o Fortaleza e está próximo de ser confirmado pelo Sport. O goleiro chega para suprir a saída de Halls, negociado com o futebol japonês.
A situação de Willian Oliveira é semelhante. O meio-campista também tem acordo encaminhado e aguarda apenas a confirmação oficial do Leão.
Atualmente no futebol mexicano, Guilherme Castilho ainda não acertou definitivamente com o Sport. A negociação, porém, é considerada bem encaminhada, e a expectativa é de um desfecho positivo.
O meia é visto como uma opção para aumentar a criatividade do setor, principalmente após a lesão de Biel, que sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo direito.
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Sport apresenta proposta por Zé Rafael
O Sport também apresentou uma proposta ao volante Zé Rafael, do Santos. O jogador analisa a possibilidade de atuar pelo clube pernambucano e disputar a Série B.
O principal obstáculo é financeiro. O salário do atleta é considerado alto para o atual orçamento rubro-negro, e a contratação dependeria de uma readequação dos vencimentos.
Tiquinho Soares negocia com o Leão
Outro nome em negociação é o atacante Tiquinho Soares, de 35 anos. Ainda não existe um acordo fechado, mas as conversas estão avançadas.
A chegada de um centroavante virou uma das prioridades do Sport depois que Chico da Costa, inicialmente envolvido na venda de Zé Lucas ao Cruzeiro, decidiu não se transferir para a Ilha do Retiro.
Ganso foi oferecido, mas não há negociação
O nome de Paulo Henrique Ganso foi apresentado à diretoria do Sport, mas não existe negociação em andamento com o meia do Fluminense.
O salário elevado do jogador é apontado como o principal entrave para qualquer avanço neste momento. Assim, diferentemente dos outros nomes, Ganso não é tratado como uma contratação próxima pelo clube.