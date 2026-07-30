Sport confirma lesão de grau 2 em Biel e meia vira desfalque

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Meio-campista sofreu uma entorse no tornozelo direito e já iniciou tratamento no departamento médico rubro-negro; Atleta deve ser desfalque

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O Sport confirmou nesta quinta-feira (30) que o meio-campista Biel sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo direito. A lesão aconteceu durante o empate por 1x1 com o Cuiabá, na última segunda-feira (27), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a atualização divulgada pelo departamento médico rubro-negro, o jogador já iniciou o tratamento fisioterápico e será reavaliado diariamente. O clube não informou um prazo para o retorno aos treinamentos.

Titular no confronto, Biel permaneceu em campo até ser substituído por Yago Felipe. Antes de deixar a partida, o meio-campista tentou assumir a criação das jogadas e buscar passes verticais para aproximar o setor ofensivo.

O Sport abriu o placar no segundo tempo, com Perotti, mas voltou a sofrer um empate após sair na frente. Fábio Gomes marcou para o Cuiabá e definiu o resultado na Ilha do Retiro.

Com o empate, o Leão ampliou para nove partidas a sequência sem vencer na Série B. A equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo volta a campo no dia 8 de agosto, contra o Vila Nova, às 16h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

A presença de Biel na partida dependerá da evolução apresentada durante o tratamento. No momento, não há previsão de retorno e ele é considerado desfalque.