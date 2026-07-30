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Sport confirma lesão de grau 2 em Biel e meia vira desfalque

Meio-campista sofreu uma entorse no tornozelo direito e já iniciou tratamento no departamento médico rubro-negro; Atleta deve ser desfalque

Por Thiago Wagner Publicado em 30/07/2026 às 15:30
Imagem do volante Biel, do Sport
Imagem do volante Biel, do Sport - Paulo Paiva/SCR

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O Sport confirmou nesta quinta-feira (30) que o meio-campista Biel sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo direito. A lesão aconteceu durante o empate por 1x1 com o Cuiabá, na última segunda-feira (27), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a atualização divulgada pelo departamento médico rubro-negro, o jogador já iniciou o tratamento fisioterápico e será reavaliado diariamente. O clube não informou um prazo para o retorno aos treinamentos.

Titular no confronto, Biel permaneceu em campo até ser substituído por Yago Felipe. Antes de deixar a partida, o meio-campista tentou assumir a criação das jogadas e buscar passes verticais para aproximar o setor ofensivo.

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O Sport abriu o placar no segundo tempo, com Perotti, mas voltou a sofrer um empate após sair na frente. Fábio Gomes marcou para o Cuiabá e definiu o resultado na Ilha do Retiro.

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Com o empate, o Leão ampliou para nove partidas a sequência sem vencer na Série B. A equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo volta a campo no dia 8 de agosto, contra o Vila Nova, às 16h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

A presença de Biel na partida dependerá da evolução apresentada durante o tratamento. No momento, não há previsão de retorno e ele é considerado desfalque.

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Formado em Jornalismo e economia pela UFPE Passagens pelas editorias do SJCC: Blog do Torcedor - estagiário, repórter e coordenador (2011 a 2017 e 2022 - atual); Esportes do JC - editor-assistente (2017 a 2019); e Portal JCPE - editor-assistente (2019 a 2020). Passagens pelo jornal O Estado de S.Paulo através do Curso Estado de Jornalismo (2015) Experiência na cobertura esportiva desde 2011 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/thiago-wagner-da-silva-00874810a/

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