Sport anuncia renovação do contrato de Barletta até 2029
O jogador é um dos destaques do Leão na Série B e recebeu fortes sondagens nos últimos dias, tanto do do mercado nacional quanto do internacional
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Por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (30), o Sport anunciou a renovação contratual do atacante Barletta até julho de 2029. Além do peso técnico de garantir a permanência do jogador na disputa pelo acesso na Série B, a extensão do vínculo também é uma forma de valorizar o momento do jogador, destaque rubro-negro na temporada, e que recebeu fortes sondagens nos últimos dias.
Barletta chegou ao Sport em 2024 e já tem 124 jogos com a camisa do clube. Neste ano, durante a disputa do Campeonato Pernambucano, ele atingiu o número 100 partidas.
Dos 28 gols marcados pelo Sport, 11 foram feitos 2026, o que o tornou artilheiro da equipe na temporada junto ao centroavante Pedro Perotti, e o vice na disputa da Série B, com oito tentos na competição nacional.
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As boas estatísticas são tonificadas com outras participações diretas: Barletta também já deu 7 assistências no ano. Números individuais que foram refletidos em conquistas coletivas desde o desembarque na Ilha do Retiro: o atacante é tricampeonato pernambucano, sempre com participação efetiva nos títulos, além de um acesso à elite do futebol nacional.
“O Sport representa muito na minha carreira e na minha vida. Me sinto feliz e orgulhoso sempre que entro em campo para defender esta camisa. Assino essa renovação com muita alegria, também considerando ser um reconhecimento. Agradeço a confiança e espero poder ajudar o Clube ainda mais nos desafios que teremos pela frente”, declarou Barletta.