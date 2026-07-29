Torcida do Sport "invade" perfil no Instagram de Paulo Henrique Ganso após especulação de contratação
Os rubro-negros ficaram animados com a possibilidade do experiente meia vestir a camisa do Leão e fizeram o apelo na rede social do jogador
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A especulação de que o meia Paulo Henrique Ganso poderia reforçar o Sport agitou a torcida rubro-negra durante esta quarta-feira (29). Os torcedores fizeram uma verdadeira "invasão" no perfil do jogador do Fluminense no Instagram. Nas últimas publicações, existem varios apelos nos comentários.
"Vem para o Sport", disse um torcedor. "O aeroporto vai ficar pequeno para receber essa contratação do nosso Leão", comentou outro rubro-negro.
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Até o momento, não existe nenhuma negociação em andamento. O interesse do Sport no jogador foi divulgado pela reportagem da ESPN. Ganso é um nome que agrada a diretoria rubro-negro, mas possui um patamar financeira fora da realidade do clube pernambucano.
O jogador não tem sido utilizado no Fluminense e está negociando uma saída das Laranjeiras na atual janela de transferências que vai até o mês de setembro.
Outros dois nomes de repercussão nacional que estão com as situações mais avançadas são o meia Zé Rafael e o atacante Tiquinho Soares. O primeiro está de saída do Santos, enquanto o centroavante ão possui nenhum vínculo no momento.
Novo goleiro do Sport
Quem está perto de ser anunciado como o novo goleiro do Sport é Brenno. Ele perdeu espaço no Fortaleza, tendo sido relacionado pela última vez na 8ª rodada da Série B, e chega para disputar a vaga de titular com Thiago Couto, que tem sido bastante questionado pela torcida leonina.
O volante William Oliveira e o atacante Guilherme Castilho também podem ser anunciados como os novos reforços do Sport para o Campeonato Brasileiro.