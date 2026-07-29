Sport anuncia chegada do volante Murilo Rhikman até o fim de 2026

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Volante de 20 anos chega por empréstimo do Cruzeiro, assina contrato até novembro de 2026 e teve destaque nas categorias de base; confira

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O Sport anunciou oficialmente na terça-feira (28) a contratação do volante Murilo Rhikman, de 20 anos. O jogador chegou ao Centro de Treinamento do clube, realizou avaliações médicas e físicas e assinou contrato válido até 30 de novembro de 2026.

Além da chegada do atleta, o Leão informou que passa a deter 35% dos direitos econômicos do volante, preservando participação financeira em uma eventual negociação futura.

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Murilo Rhikman chega ao clube pernambucano após atuar tanto na equipe principal quanto no time sub-20 da equipe mineira.

Trajetória de Murilo Rhikman

Natural de Brasília, o volante foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 pelo Cruzeiro e também integrou a Seleção Brasileira na última edição da Copa do Mundo Sub-20.

Pelo time profissional do Cruzeiro, o meio-campista acumulou participações em competições como o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa Sul-Americana.

Números da carreira

Temporada Clube Jogos Gols Assistências 2026 Sport (empréstimo) 0 0 0 2026 Cruzeiro 3 0 0 2026 Cruzeiro Sub-20 28 2 1 2025 Cruzeiro 6 0 0 2025 Cruzeiro Sub-20 20 1 1 2024 Cruzeiro Sub-20 43 1 0 2023 Cruzeiro Sub-20 1 0 0

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Primeiras palavras como jogador do Sport

Após a oficialização da contratação, Murilo Rhikman falou sobre a expectativa para defender o clube pernambucano.

"Muito feliz e motivado em vestir esta camisa. Minha família está muito contente desde que chegou a possibilidade do Sport. Espero poder ajudar e mostrar o meu futebol. É um passo importante na minha carreira e estou muito confiante em ter uma grande jornada aqui", declarou o novo volante leonino.

Negociação envolveu Zé Lucas



A contratação de Murilo Rhikman faz parte do acordo firmado entre Sport e Cruzeiro pela transferência do volante Zé Lucas para o clube mineiro.

A negociação foi fechada em US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual) pela aquisição de 60% dos direitos econômicos de Zé Lucas pelo Cruzeiro. O pagamento será realizado em três parcelas, entre agosto e outubro de 2026.

O Sport manteve 20% dos direitos econômicos de Zé Lucas, preservando participação em uma eventual transferência futura do jogador.

O acordo também incluiu compensações envolvendo outros atletas. O Cruzeiro seguirá responsável pelo pagamento integral dos salários de Chico da Costa, enquanto o Sport assumirá os vencimentos de Murilo Rhikman e ficará com 35% dos direitos econômicos do volante de 20 anos.

Murilo chega em momento de pressão no Sport

O novo reforço desembarca na Ilha do Retiro em um momento delicado da temporada. Na última segunda-feira (27), o Sport empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, pela 20ª rodada da Série B, resultado que ampliou a sequência sem vitórias da equipe.

Com o empate, o Leão chegou a nove partidas consecutivas sem vencer na competição e permaneceu com 29 pontos, ocupando a 10ª colocação na tabela. A equipe busca reagir na disputa pelo acesso à Série A sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo.