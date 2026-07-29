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Sport | Notícia

Com recusa de Chico da Costa, Sport deve receber compensação financeira; Leão se aproxima de Brenno

Centroavante estava envolvido na negociação do volante Zé Lucas com o Cruzeiro, mas não pretende se transferir para a Ilha do Retiro

Por Thiago Wagner Publicado em 29/07/2026 às 15:11
Imagem da torcida do Sport na Ilha do Retiro
Imagem da torcida do Sport na Ilha do Retiro - JAILTON JR/JC IMAGEM

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O atacante Chico da Costa não quer defender o Sport. O jogador estava incluído na negociação que levou Zé Lucas ao Cruzeiro, mas, diante da recusa, o clube rubro-negro deverá receber uma compensação financeira para contratar outro centroavante.

A informação foi divulgada pelo comentarista Ralph de Carvalho, da Rádio Jornal. O valor ainda não foi confirmado oficialmente, mas a expectativa é de que a compensação seja de aproximadamente R$ 1 milhão.

 
 
 
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Chico da Costa chegaria ao Sport por empréstimo, com os custos bancados pelo Cruzeiro. O acordo também envolveu o volante Murilo, que já foi anunciado pelo Leão, além da venda de 60% dos direitos econômicos de Zé Lucas por R$ 25,5 milhões.

Com a negativa do atacante, a diretoria rubro-negra volta ao mercado para preencher uma das principais carências do elenco comandado por Gilmar Dal Pozzo.

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Sport encaminha contratação de Brenno

Enquanto busca uma alternativa para o ataque, o Sport também avança pela contratação do goleiro Brenno, do Fortaleza. O jogador é cotado para substituir Halls, negociado com o futebol japonês.

Segundo informação publicada inicialmente pela ESPN e também confirmada pelo Escrete de Ouro, já existe um acerto entre o Sport e Brenno. A diretoria ainda trabalha para concluir os detalhes da operação com o Fortaleza.

Em 2026, o goleiro disputou 18 partidas pelo clube cearense. Revelado pelo Grêmio, Brenno também passou pelo Bari, da Itália.

Sport já anunciou cinco reforços

Até o momento, o Sport confirmou cinco contratações nesta janela de transferências:

  • Kayky Almeida, zagueiro;
  • Claudinho, lateral-direito;
  • Murilo, volante;
  • Diego Hernández, meia-atacante;
  • Dudu Teodora, atacante.

A diretoria ainda pretende acrescentar um novo centroavante ao elenco, principalmente após a desistência de Chico da Costa.

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Formado em Jornalismo e economia pela UFPE Passagens pelas editorias do SJCC: Blog do Torcedor - estagiário, repórter e coordenador (2011 a 2017 e 2022 - atual); Esportes do JC - editor-assistente (2017 a 2019); e Portal JCPE - editor-assistente (2019 a 2020). Passagens pelo jornal O Estado de S.Paulo através do Curso Estado de Jornalismo (2015) Experiência na cobertura esportiva desde 2011 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/thiago-wagner-da-silva-00874810a/

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