Com recusa de Chico da Costa, Sport deve receber compensação financeira; Leão se aproxima de Brenno
Centroavante estava envolvido na negociação do volante Zé Lucas com o Cruzeiro, mas não pretende se transferir para a Ilha do Retiro
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O atacante Chico da Costa não quer defender o Sport. O jogador estava incluído na negociação que levou Zé Lucas ao Cruzeiro, mas, diante da recusa, o clube rubro-negro deverá receber uma compensação financeira para contratar outro centroavante.
A informação foi divulgada pelo comentarista Ralph de Carvalho, da Rádio Jornal. O valor ainda não foi confirmado oficialmente, mas a expectativa é de que a compensação seja de aproximadamente R$ 1 milhão.
Chico da Costa chegaria ao Sport por empréstimo, com os custos bancados pelo Cruzeiro. O acordo também envolveu o volante Murilo, que já foi anunciado pelo Leão, além da venda de 60% dos direitos econômicos de Zé Lucas por R$ 25,5 milhões.
Com a negativa do atacante, a diretoria rubro-negra volta ao mercado para preencher uma das principais carências do elenco comandado por Gilmar Dal Pozzo.
Sport encaminha contratação de Brenno
Enquanto busca uma alternativa para o ataque, o Sport também avança pela contratação do goleiro Brenno, do Fortaleza. O jogador é cotado para substituir Halls, negociado com o futebol japonês.
Segundo informação publicada inicialmente pela ESPN e também confirmada pelo Escrete de Ouro, já existe um acerto entre o Sport e Brenno. A diretoria ainda trabalha para concluir os detalhes da operação com o Fortaleza.
Em 2026, o goleiro disputou 18 partidas pelo clube cearense. Revelado pelo Grêmio, Brenno também passou pelo Bari, da Itália.
Sport já anunciou cinco reforços
Até o momento, o Sport confirmou cinco contratações nesta janela de transferências:
- Kayky Almeida, zagueiro;
- Claudinho, lateral-direito;
- Murilo, volante;
- Diego Hernández, meia-atacante;
- Dudu Teodora, atacante.
A diretoria ainda pretende acrescentar um novo centroavante ao elenco, principalmente após a desistência de Chico da Costa.