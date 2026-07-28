Zé Rafael entra no radar do Sport; outros dois jogadores estão perto de reforçar o Leão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de encaminhar as contratações do volante Murilo Rhikman e do atacante Chico da Costa, ambos do Cruzeiro, o clube trabalha para ampliar o número de chegadas ao elenco.

Leia Também Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 20ª rodada da Série B

Segundo apuração do repórter Walleys Santos, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, o volante Zé Rafael, atualmente no Santos, entrou no radar da diretoria rubro-negra. O jogador, que marcou época com a camisa do Palmeiras, não vem recebendo muitas oportunidades na equipe paulista e passou a ser observado pelo Sport. Apesar do interesse, não há, até o momento, indicação de negociação avançada entre as partes.

Quem está mais próximo de vestir a camisa rubro-negra é o meia Guilherme Castilho. O jogador, que atua no futebol mexicano e acumula passagens por clubes como Ceará, está com negociação praticamente concluída e pode ser anunciado em breve.

Outro nome que também está perto de acertar com o Sport é o volante William Oliveira, atualmente no Coritiba. O atleta conhece bem o clube pernambucano, onde atuou há 11 anos, e pode retornar à Ilha do Retiro para reforçar o elenco na reta decisiva da temporada.

As movimentações acontecem logo após a concretização da venda do volante Zé Lucas ao Cruzeiro. Pelo acordo firmado entre os clubes, o Sport negociou 60% dos direitos econômicos do jovem por US$ 5 milhões (cerca de R$ 25,5 milhões), manteve 20% para uma futura negociação e ainda garantiu, por empréstimo, as chegadas de Murilo Rhikman e Chico da Costa.



Leia Também Após reunião, diretoria chancela permanência de Dal Pozzo e Ítalo Rodrigues no Sport

Elenco reforçado para espantar a fase ruim?

A diretoria do Sport aposta que a chegada de novos jogadores pode ajudar a equipe a virar a chave na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão atravessa seu momento mais delicado na temporada, com uma sequência de nove jogos sem vencer, desempenho que aumentou a pressão sobre o técnico Gilmar Dal Pozzo.

Apesar dos resultados negativos, a diretoria decidiu manter o treinador no cargo após reunião realizada nesta terça (28) e, ao mesmo tempo, intensificou a atuação no mercado da bola. A estratégia é aproveitar a janela de transferências para aumentar a competitividade do elenco e oferecer mais opções à comissão técnica.