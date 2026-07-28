Zé Rafael entra no radar do Sport; outros dois jogadores estão perto de reforçar o Leão
Guilherme Castilho e William Oliveira têm negociações avançadas, enquanto Zé Rafael é monitorado pela diretoria rubro-negra
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O Sport segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de encaminhar as contratações do volante Murilo Rhikman e do atacante Chico da Costa, ambos do Cruzeiro, o clube trabalha para ampliar o número de chegadas ao elenco.
Segundo apuração do repórter Walleys Santos, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, o volante Zé Rafael, atualmente no Santos, entrou no radar da diretoria rubro-negra. O jogador, que marcou época com a camisa do Palmeiras, não vem recebendo muitas oportunidades na equipe paulista e passou a ser observado pelo Sport. Apesar do interesse, não há, até o momento, indicação de negociação avançada entre as partes.
Quem está mais próximo de vestir a camisa rubro-negra é o meia Guilherme Castilho. O jogador, que atua no futebol mexicano e acumula passagens por clubes como Ceará, está com negociação praticamente concluída e pode ser anunciado em breve.
Outro nome que também está perto de acertar com o Sport é o volante William Oliveira, atualmente no Coritiba. O atleta conhece bem o clube pernambucano, onde atuou há 11 anos, e pode retornar à Ilha do Retiro para reforçar o elenco na reta decisiva da temporada.
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As movimentações acontecem logo após a concretização da venda do volante Zé Lucas ao Cruzeiro. Pelo acordo firmado entre os clubes, o Sport negociou 60% dos direitos econômicos do jovem por US$ 5 milhões (cerca de R$ 25,5 milhões), manteve 20% para uma futura negociação e ainda garantiu, por empréstimo, as chegadas de Murilo Rhikman e Chico da Costa.
Elenco reforçado para espantar a fase ruim?
A diretoria do Sport aposta que a chegada de novos jogadores pode ajudar a equipe a virar a chave na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão atravessa seu momento mais delicado na temporada, com uma sequência de nove jogos sem vencer, desempenho que aumentou a pressão sobre o técnico Gilmar Dal Pozzo.
Apesar dos resultados negativos, a diretoria decidiu manter o treinador no cargo após reunião realizada nesta terça (28) e, ao mesmo tempo, intensificou a atuação no mercado da bola. A estratégia é aproveitar a janela de transferências para aumentar a competitividade do elenco e oferecer mais opções à comissão técnica.