fechar
Sport | Notícia

Zé Rafael entra no radar do Sport; outros dois jogadores estão perto de reforçar o Leão

Guilherme Castilho e William Oliveira têm negociações avançadas, enquanto Zé Rafael é monitorado pela diretoria rubro-negra

Por Adige Silva Publicado em 28/07/2026 às 21:16
Zé Rafael, no Santos
Zé Rafael, no Santos - Divulgação/Santos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de encaminhar as contratações do volante Murilo Rhikman e do atacante Chico da Costa, ambos do Cruzeiro, o clube trabalha para ampliar o número de chegadas ao elenco.

Leia Também

Segundo apuração do repórter Walleys Santos, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, o volante Zé Rafael, atualmente no Santos, entrou no radar da diretoria rubro-negra. O jogador, que marcou época com a camisa do Palmeiras, não vem recebendo muitas oportunidades na equipe paulista e passou a ser observado pelo Sport. Apesar do interesse, não há, até o momento, indicação de negociação avançada entre as partes.

Quem está mais próximo de vestir a camisa rubro-negra é o meia Guilherme Castilho. O jogador, que atua no futebol mexicano e acumula passagens por clubes como Ceará, está com negociação praticamente concluída e pode ser anunciado em breve.

Outro nome que também está perto de acertar com o Sport é o volante William Oliveira, atualmente no Coritiba. O atleta conhece bem o clube pernambucano, onde atuou há 11 anos, e pode retornar à Ilha do Retiro para reforçar o elenco na reta decisiva da temporada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As movimentações acontecem logo após a concretização da venda do volante Zé Lucas ao Cruzeiro. Pelo acordo firmado entre os clubes, o Sport negociou 60% dos direitos econômicos do jovem por US$ 5 milhões (cerca de R$ 25,5 milhões), manteve 20% para uma futura negociação e ainda garantiu, por empréstimo, as chegadas de Murilo Rhikman e Chico da Costa.

Leia Também

Elenco reforçado para espantar a fase ruim?

A diretoria do Sport aposta que a chegada de novos jogadores pode ajudar a equipe a virar a chave na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão atravessa seu momento mais delicado na temporada, com uma sequência de nove jogos sem vencer, desempenho que aumentou a pressão sobre o técnico Gilmar Dal Pozzo.

Apesar dos resultados negativos, a diretoria decidiu manter o treinador no cargo após reunião realizada nesta terça (28) e, ao mesmo tempo, intensificou a atuação no mercado da bola. A estratégia é aproveitar a janela de transferências para aumentar a competitividade do elenco e oferecer mais opções à comissão técnica.

 

Leia também

Pressionado no Sport, Dal Pozzo assume responsabilidade por falta de resultados na Série B
Jejum

Pressionado no Sport, Dal Pozzo assume responsabilidade por falta de resultados na Série B
Editorial JC: Perigo sem regulamentação
MOTOAPPS

Editorial JC: Perigo sem regulamentação

Compartilhe

Tags

Imagem de Adige Silva

Adige Silva

ajunior@jc.com.br

Jornalista formado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), com pós-graduação em Business Intelligence e Analytics pela PUC Minas e em Comunicação Pública e Políticas Públicas pela Facuminas. No Blog do Torcedor, atua na cobertura de esportes e futebol, produzindo conteúdo informativo, relevante e de qualidade para os leitores.