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Pressionado no Sport, Dal Pozzo assume responsabilidade por falta de resultados na Série B

O clube rubro-negro não sente o sabor da vitória há nove rodadas na Série B, sendo cinco jogos com Dal Pozzo: quatro empates e uma derrota

Por Davi Saboya Publicado em 28/07/2026 às 5:16
Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport
Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O clima de insatisfação na Ilha do Retiro ganhou contornos mais firmes após o tropeço diante do Cuiabá. Vivenciando um momento de forte cobrança da torcida, o técnico Gilmar Dal Pozzo adotou um tom de franqueza e assumiu a responsabilidade pelo jejum de vitórias do Sport. Consciente do descontentamento das arquibancadas, o comandante leão relembrou sua passagem anterior pelo clube para demonstrar confiança na recuperação do trabalho e no encaixe da equipe.

"Em 2022, quando eu cheguei aqui, também existia uma rejeição muito grande e conseguimos reverter a situação, encaixando os resultados e as equipes. Agora, estamos fazendo um bom trabalho, mas não estamos conseguindo transformar em resultados. Não acompanho as redes sociais, mas seria ignorante da minha parte achar que o torcedor está feliz com os resultados. Sei da minha responsabilidade, tenho as minhas convicções. Admito que não estamos conseguindo encaixar os resultados", declarou o treinador.

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Para além da cobrança externa, Dal Pozzo fez uma leitura crítica sobre o desempenho dentro de campo e apontou a principal fragilidade do time neste momento: as falhas defensivas individuais. Segundo o treinador, a repetição de equívocos próprios tem sido o fator determinante para impedir que o bom volume de jogo se converta em triunfos, como voltou a acontecer no empate contra a equipe mato-grossense.

"Agora, contra o Cuiabá, de novo, o mesmo cenário. Dos oito gols que tomamos, no mínimo, quatro surgiram de erros nossos. Não foi o adversário que criou: fomos nós que proporcionamos ao adversário. E é isso que está fazendo a diferença. Se a gente tivesse evitado, o resultado teria chegado", pontuou Dal Pozzo.

Sem margem para novos tropeços e sob o olhar atento da torcida rubro-negra, a comissão técnica terá o desafio de estancar as falhas no setor defensivo para devolver ao Leão a eficiência necessária para reencontrar o caminho das vitórias na competição.

Sport na Série B

Em meio ao jejum de nove jogos sem vencer na Série B, o Sport terá um longo intervalo no calendário até o próximo jogo. A partida acontece apenas no dia 8 de agosto. O Leão visita o Vila Nova, às 16h (de Brasília), no estádio Oba, em Goiás. O duelo é válido pela 21ª rodada.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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