Membros da organizada invadem CT do Sport e cobram elenco após mais um tropeço na Série B
Segundo apuração do repórter Walleys Santos, encontro foi pacífico e não houve qualquer tipo de agressão ou cobrança exacerbada
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Membros de uma torcida organizada do Sport estiveram no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, na tarde desta terça-feira (28), para cobrar o elenco pelos maus resultados na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão vive sua pior sequência na temporada e já acumula nove partidas sem vencer na competição.
Nessa segunda-feira (27), Sport ficou no empate com o Cuiabá, na Ilha do Retiro. Assim como vinha ocorrendo nos últimos jogos, o Leão saiu na frente, mas cedeu o empate na reta final.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram jogadores, integrantes da comissão técnica, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues e representantes da torcida reunidos durante a conversa realizada nas dependências do CT.
Segundo apuração do repórter Walleys Santos, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, o encontro transcorreu de forma tranquila. Ainda de acordo com o jornalista, não houve qualquer tipo de agressão, intimidação ou cobrança exacerbada por parte dos torcedores.
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Nove jogos sem vencer
A visita acontece em um momento de forte pressão sobre o elenco rubro-negro. A última vitória do Sport foi no clássico contra o Náutico, ainda no mês de maio. Desde então, a equipe não conseguiu voltar a vencer e viu sua situação na Série B se complicar.
O Sport também terá um longo período sem entrar em campo. O próximo compromisso será apenas no dia 8 de agosto, quando enfrenta o Vila Nova, às 16h (horário de Brasília), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 21ª rodada da Série B.
O intervalo no calendário será utilizado pela diretoria para reforçar o elenco e dar tempo a comissão técnica para tentar ajustar a equipe e encerrar a sequência negativa, que aumenta a pressão sobre jogadores e diretoria na luta pelo acesso à Série A.