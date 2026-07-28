Após reunião, diretoria chancela permanência de Dal Pozzo e Ítalo Rodrigues no Sport
Segundo apuração do repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, técnico, executivo de futebol e diretor Hudson seguem com respaldo da diretoria
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A diretoria do Sport decidiu manter a comissão técnica e o departamento de futebol após reunião realizada na tarde desta terça-feira (28), na Ilha do Retiro. Com isso, o técnico Gilmar Dal Pozzo seguirá no comando da equipe, assim como o executivo de futebol Ítalo Rodrigues e o diretor de futebol Hudson.
O encontro aconteceu um dia após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou para nove jogos a sequência sem vitórias do Leão e aumentou a pressão sobre os responsáveis pelo futebol rubro-negro.
Nos bastidores, havia a expectativa de que a reunião pudesse resultar em mudanças na estrutura do clube. No entanto, segundo apuração do repórter Walleys Santos, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, a diretoria optou por dar continuidade ao trabalho.
De acordo com o jornalista, a permanência de Ítalo Rodrigues esteve em discussão durante o encontro. O nome de Hudson também foi avaliado, mas a decisão foi pela manutenção dos dois dirigentes, assim como do técnico Gilmar Dal Pozzo.
"O nome de Ítalo Rodrigues foi colocado à mesa, a sua continuidade ou não, a sua permanência ou não. Na verdade, além do Ítalo, também estava sendo citado o nome do Hudson. Criou-se uma expectativa sobre a permanência desses dois na comissão técnica e também na diretoria rubro-negra. Mas as informações que nós tivemos é que tanto o Ítalo Rodrigues, executivo de futebol, quanto o Hudson, diretor de futebol, vão continuar. Assim como o treinador Dal Pozzo", relatou Walleys Santos.
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Gilmar Dal Pozzo retornou ao Sport durante a Série B e, até o momento, comandou a equipe em cinco partidas, sem conquistar uma vitória. Apesar do desempenho, a diretoria entende que o trabalho deve ter continuidade e aposta na reação da equipe nas próximas rodadas.
O Sport volta a campo no dia 8 de agosto, quando enfrenta o Vila Nova, fora de casa, pela 21ª rodada da Série B.