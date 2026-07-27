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Sport | Notícia

De novo! Sport deixa escapar vitória e fica no empate com Cuiabá pela Série B

Perotti abriu o placar para o Leão no início do segundo tempo, mas Fábio Gomes empatou a favor do Dourado, nesta segunda-feira (27), na Ilha do Retiro

Por Davi Saboya Publicado em 27/07/2026 às 20:10 | Atualizado em 27/07/2026 às 21:31
Imagem da torcida do Sport na Ilha do Retiro
Imagem da torcida do Sport na Ilha do Retiro - JAILTON JR/JC IMAGEM

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O Sport, mais uma vez, não conseguiu sustentar o resultado positivo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão empatou por 1x1 com o Cuiabá, nesta segunda-feira (27), na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 20ª rodada - o início do returno. Os gols foram marcados por Perotti e Fábio Gomes.

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Com o resultado negativo, o time rubro-negro chegou a nove jogos seguidos sem vencer na Série B. Desses recorte, quatro empates e uma derrota são com o técnico Gilmar Dal Pozzo.

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Matéria em atualização

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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