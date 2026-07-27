Aos 18 anos, Zé Lucas assume a camisa 5 do Cruzeiro após transferência do Sport

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Revelado pelo Sport, volante de 18 anos foi negociado por US$ 5 milhões e iniciará sua trajetória no clube mineiro vestindo a tradicional camisa 5

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A trajetória de Zé Lucas no futebol ganhou um novo capítulo nesta semana. Vendido pelo Sport ao Cruzeiro, o volante de apenas 18 anos vestirá a tradicional camisa 5 da equipe mineira, número historicamente associado aos jogadores de marcação e liderança no meio-campo.

A contratação foi concluída no último sábado (25), e o jovem precisou de apenas um dia para ser relacionado pela primeira vez. No domingo (26), Zé Lucas esteve à disposição do técnico celeste para o duelo contra o Botafogo, embora não tenha saído do banco de reservas.

Concorrência no meio-campo celeste

Apesar da pouca idade, Zé Lucas chega ao Cruzeiro para disputar espaço em um setor bastante concorrido. Atualmente, Gerson e Matheus Henrique formam a dupla titular do meio-campo, enquanto Lucas Romero e Lucas Silva aparecem como outras opções importantes no elenco.

Ainda assim, a diretoria do Cruzeiro vê o volante como uma aposta para o presente e, principalmente, para o futuro. A camisa 5 entregue ao atleta é um indicativo da confiança depositada em seu potencial.

Da Ilha do Retiro para a Seleção Brasileira

Zé Lucas subiu ao elenco profissional do Sport em 2025 e rapidamente se consolidou como uma das principais promessas do futebol brasileiro. Capitão da Seleção Brasileira Sub-17 na conquista do Sul-Americano de 2025, o volante também passou a integrar a Seleção Sub-20 nesta temporada.

No ano passado, o jogador despertou o interesse de gigantes do futebol europeu, como Barcelona e Real Betis. Além disso, analistas do Grupo City estiveram na Ilha do Retiro para acompanhar de perto o desempenho da joia rubro-negra.

Ao todo, Zé Lucas deixa o Sport com 57 partidas disputadas. Apesar de não ter marcado gols nem distribuído assistências, destacou-se pela função desempenhada em campo, atuando como primeiro volante, com forte poder de marcação, roubadas de bola e equilíbrio no meio-campo.

Uma história construída desde os 8 anos

A relação de Zé Lucas com o Sport começou muito antes da estreia como profissional. Torcedor declarado do Leão da Ilha, ele ingressou nas categorias de base do clube aos 8 anos de idade.

Durante sete temporadas, atuou no futsal rubro-negro, permanecendo nas quadras até os 15 anos. Depois, fez a transição para o campo e percorreu todas as categorias da base leonina até alcançar o sonho de defender a equipe principal na Ilha do Retiro.

Os detalhes da negociação

A negociação entre Sport e Cruzeiro foi fechada em US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual) pela aquisição de 60% dos direitos econômicos do atleta pelo clube mineiro.

O pagamento será realizado em três parcelas, entre agosto e outubro de 2026. Pensando em uma futura valorização do jogador, o Sport manteve 20% dos direitos econômicos de Zé Lucas.

Além disso, o acordo incluiu compensações envolvendo outros atletas. O Cruzeiro seguirá responsável pelo pagamento integral dos salários de Chico da Costa, enquanto o Sport assumirá os vencimentos de Murilo Rhikman e ficará com 35% dos direitos econômicos do jogador.