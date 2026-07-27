fechar
Sport | Notícia

Aos 18 anos, Zé Lucas assume a camisa 5 do Cruzeiro após transferência do Sport

Revelado pelo Sport, volante de 18 anos foi negociado por US$ 5 milhões e iniciará sua trajetória no clube mineiro vestindo a tradicional camisa 5

Por Lucas Valle Publicado em 27/07/2026 às 11:12
Zé Lucas, ex-jogador do Sport e atual camisa 5 do Cruzeiro
Zé Lucas, ex-jogador do Sport e atual camisa 5 do Cruzeiro - Divulgação/Cruzeiro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A trajetória de Zé Lucas no futebol ganhou um novo capítulo nesta semana. Vendido pelo Sport ao Cruzeiro, o volante de apenas 18 anos vestirá a tradicional camisa 5 da equipe mineira, número historicamente associado aos jogadores de marcação e liderança no meio-campo.

A contratação foi concluída no último sábado (25), e o jovem precisou de apenas um dia para ser relacionado pela primeira vez. No domingo (26), Zé Lucas esteve à disposição do técnico celeste para o duelo contra o Botafogo, embora não tenha saído do banco de reservas.

Concorrência no meio-campo celeste

Apesar da pouca idade, Zé Lucas chega ao Cruzeiro para disputar espaço em um setor bastante concorrido. Atualmente, Gerson e Matheus Henrique formam a dupla titular do meio-campo, enquanto Lucas Romero e Lucas Silva aparecem como outras opções importantes no elenco.

Ainda assim, a diretoria do Cruzeiro vê o volante como uma aposta para o presente e, principalmente, para o futuro. A camisa 5 entregue ao atleta é um indicativo da confiança depositada em seu potencial.

Da Ilha do Retiro para a Seleção Brasileira

Zé Lucas subiu ao elenco profissional do Sport em 2025 e rapidamente se consolidou como uma das principais promessas do futebol brasileiro. Capitão da Seleção Brasileira Sub-17 na conquista do Sul-Americano de 2025, o volante também passou a integrar a Seleção Sub-20 nesta temporada.

No ano passado, o jogador despertou o interesse de gigantes do futebol europeu, como Barcelona e Real Betis. Além disso, analistas do Grupo City estiveram na Ilha do Retiro para acompanhar de perto o desempenho da joia rubro-negra.

Ao todo, Zé Lucas deixa o Sport com 57 partidas disputadas. Apesar de não ter marcado gols nem distribuído assistências, destacou-se pela função desempenhada em campo, atuando como primeiro volante, com forte poder de marcação, roubadas de bola e equilíbrio no meio-campo. 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Uma história construída desde os 8 anos

A relação de Zé Lucas com o Sport começou muito antes da estreia como profissional. Torcedor declarado do Leão da Ilha, ele ingressou nas categorias de base do clube aos 8 anos de idade.

Durante sete temporadas, atuou no futsal rubro-negro, permanecendo nas quadras até os 15 anos. Depois, fez a transição para o campo e percorreu todas as categorias da base leonina até alcançar o sonho de defender a equipe principal na Ilha do Retiro.

Os detalhes da negociação

A negociação entre Sport e Cruzeiro foi fechada em US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual) pela aquisição de 60% dos direitos econômicos do atleta pelo clube mineiro.

O pagamento será realizado em três parcelas, entre agosto e outubro de 2026. Pensando em uma futura valorização do jogador, o Sport manteve 20% dos direitos econômicos de Zé Lucas.

Além disso, o acordo incluiu compensações envolvendo outros atletas. O Cruzeiro seguirá responsável pelo pagamento integral dos salários de Chico da Costa, enquanto o Sport assumirá os vencimentos de Murilo Rhikman e ficará com 35% dos direitos econômicos do jogador.

Leia também

Após empate com o Criciúma, Guilherme dos Anjos destaca atuação do Náutico: "soubemos sofrer"
ENTREVISTA COLETIVA

Após empate com o Criciúma, Guilherme dos Anjos destaca atuação do Náutico: "soubemos sofrer"
Sport x Cuiabá ao vivo (27/07): onde assistir, horário e escalações
Série B

Sport x Cuiabá ao vivo (27/07): onde assistir, horário e escalações

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

Siga Lucas Valle