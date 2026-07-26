Sport x Cuiabá ao vivo (27/07): onde assistir, horário e escalações
Clube tenta quebrar o jejum de oito jogos sem vencer, nesta segunda-feira (27), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B
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Precisando voltar a vencer com urgência, o Sport enfrenta o Cuiabá, nesta segunda-feira (27), às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, o Leão cedeu mais um empate no fim do jogo e ficou no 1x1 com o Goiás, no estádio da Serrinha.
O clube rubro-negro não vence há oito rodadas na Série B. A última vitória aconteceu no dia 30 de maio - o clássico contra o Náutico. Até então, foram seis empates (Athletic, São Bernardo, Atlético-GO, Botafogo-SP, Operário-PR e Goiás) e duas derrotas (Fortaleza e Criciúma).
Na classificação, o Sport está na cola do G-6. O Leão possui 28 pontos e quer voltar a somar três pontos para não ficar distante da zona de classificação. Já o adversário luta contra o rebaixamento e conta com 24 pontos.
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Leão
A escalação do Sport para o jogo contra o Criciúma não deve ser tão de frente da adotado no último jogo contra o Goiás. A tendência é que o técnico Gilmar Dal Pozzo mantenha a estrutura que tem tentado adotar no time rubro-negro.
Se realizar alguma alteração, pode ser na zaga. Recém-contratado, Kayke pode integrar o setor ao lado do prata da casa Marcelo Ajul, ou seja, ganhando a vaga de Habraão.
"Nesse momento é convicção, acreditar muito no nosso trabalho, e eu estou muito confiante, porque vai ter vários jogos que a gente vai vencer no final da partida. É um processo ainda. Tudo o que está acontecendo hoje no Sport é pela perda desses jogadores que são importantes nos flancos", disse Dal Pozzo.
"Seguramente hoje, e nos dois jogos que a gente fez em casa, se tivesse jogadores principalmente de reposição no ataque, a pontuação seria totalmente diferente. Mas a gente sabe que está no caminho certo", completou o técnico.
Vale lembrar que o Sport não conta com o volante Zé Lucas, que está perto de ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro. Isso sem contar com o também volante Fábio Matheus, que se recupera de uma lesão no tornozelo, e o meia Carlos de Pena, em tratamento de contusão na coxa.
Por outro lado, o Leão volta a contar com o meia Yago Felipe. Ele ficou de fora do empate com o Goiás por causa do nascimento da filha. Contratados recentemente, o lateral-direito Claudinho e o atacante Dudu Teodora estão disponíveis e devem ficar no banco de reservas.
Adversário
O Cuiabá chega no jogo contra o Sport sem vencer há três rodadas. No total, são duas derrotas (Juventude e Atlético-GO) e um empate (São Bernardo). O confronto desta segunda marca o início do returno para ambas as equipes. No duelo de ida, a partida acabou empatada por 0x0.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).
Ficha do jogo
Sport
Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Habraaão e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Biel; Diego Hernández, Clayson e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Cuiabá
Marcelo Carné; Railan, João Basso, Alan, Marlon; Raul, Jean Dias, David, Pepê e Rodrigo Rodrigues; Fábio Gomes. Técnico: Eduardo Barros.
- Local: Estádio da Ilha do Retiro, no Recife-PE.
- Horário: 19h30 (de Brasília).
- Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP).
- Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Izabele de Oliveira (ambos de SP).
- VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).
- Onde assistir: Disney+ (streaming).