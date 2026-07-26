Sport x Cuiabá ao vivo (27/07): onde assistir, horário e escalações

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Clube tenta quebrar o jejum de oito jogos sem vencer, nesta segunda-feira (27), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B

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Precisando voltar a vencer com urgência, o Sport enfrenta o Cuiabá, nesta segunda-feira (27), às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, o Leão cedeu mais um empate no fim do jogo e ficou no 1x1 com o Goiás, no estádio da Serrinha.

O clube rubro-negro não vence há oito rodadas na Série B. A última vitória aconteceu no dia 30 de maio - o clássico contra o Náutico. Até então, foram seis empates (Athletic, São Bernardo, Atlético-GO, Botafogo-SP, Operário-PR e Goiás) e duas derrotas (Fortaleza e Criciúma).

Na classificação, o Sport está na cola do G-6. O Leão possui 28 pontos e quer voltar a somar três pontos para não ficar distante da zona de classificação. Já o adversário luta contra o rebaixamento e conta com 24 pontos.

Leão

A escalação do Sport para o jogo contra o Criciúma não deve ser tão de frente da adotado no último jogo contra o Goiás. A tendência é que o técnico Gilmar Dal Pozzo mantenha a estrutura que tem tentado adotar no time rubro-negro.

Se realizar alguma alteração, pode ser na zaga. Recém-contratado, Kayke pode integrar o setor ao lado do prata da casa Marcelo Ajul, ou seja, ganhando a vaga de Habraão.

"Nesse momento é convicção, acreditar muito no nosso trabalho, e eu estou muito confiante, porque vai ter vários jogos que a gente vai vencer no final da partida. É um processo ainda. Tudo o que está acontecendo hoje no Sport é pela perda desses jogadores que são importantes nos flancos", disse Dal Pozzo.

"Seguramente hoje, e nos dois jogos que a gente fez em casa, se tivesse jogadores principalmente de reposição no ataque, a pontuação seria totalmente diferente. Mas a gente sabe que está no caminho certo", completou o técnico.

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport - JAILTON JR./JC IMAGEM

Vale lembrar que o Sport não conta com o volante Zé Lucas, que está perto de ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro. Isso sem contar com o também volante Fábio Matheus, que se recupera de uma lesão no tornozelo, e o meia Carlos de Pena, em tratamento de contusão na coxa.

Por outro lado, o Leão volta a contar com o meia Yago Felipe. Ele ficou de fora do empate com o Goiás por causa do nascimento da filha. Contratados recentemente, o lateral-direito Claudinho e o atacante Dudu Teodora estão disponíveis e devem ficar no banco de reservas.

Adversário

O Cuiabá chega no jogo contra o Sport sem vencer há três rodadas. No total, são duas derrotas (Juventude e Atlético-GO) e um empate (São Bernardo). O confronto desta segunda marca o início do returno para ambas as equipes. No duelo de ida, a partida acabou empatada por 0x0.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).

Ficha do jogo

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Habraaão e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Biel; Diego Hernández, Clayson e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Cuiabá

Marcelo Carné; Railan, João Basso, Alan, Marlon; Raul, Jean Dias, David, Pepê e Rodrigo Rodrigues; Fábio Gomes. Técnico: Eduardo Barros.