Sport confirma venda de Zé Lucas ao Cruzeiro por US$ 5 milhões e detalha negociação
Por meio dos canais de comunicação, o clube rubro-negro revelou todos os detalhes da transação que envolveu o volante e o clube mineiro
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O Sport comunicou a conclusão da transferência do atleta Zé Lucas para o Cruzeiro. Em nota oficial pautada em sua política de transparência com sócios e torcedores, a diretoria rubro-negra detalhou o acordo milionário que, além de reforçar o caixa da instituição, viabilizou a chegada de duas novas peças para o elenco até o fim da temporada.
A negociação entre os clubes foi firmada em US$ 5 milhões (cinco milhões de dólares) pela aquisição de 60% dos direitos econômicos do jogador por parte do time mineiro.
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O montante será quitado de forma parcelada, em três vezes, entre os meses de agosto e outubro deste ano de 2026. Visando o mercado a longo prazo, o Sport manteve 20% dos direitos de Zé Lucas para garantir participação financeira em uma eventual venda futura do atleta.
O negócio também rendeu contrapartidas técnicas imediatas para o Leão. Como parte do acordo, o Cruzeiro cedeu por empréstimo os atletas Chico da Costa e Murilo Rhikman, ambos com vínculo na Ilha do Retiro até o término de 2026.
Transparência do Sport
Na divisão dos custos operacionais, o clube mineiro seguirá pagando o salário integral de Chico da Costa, enquanto o Sport assumirá os vencimentos de Murilo Rhikman. Como contrapartida extra, a equipe pernambucana adquiriu 35% dos direitos econômicos de Murilo, assegurando lucros no caso de uma negociação futura do jogador.
Em seu comunicado, a cúpula rubro-negra ressaltou que a operação reforça o compromisso da gestão com a transparência e a proteção de seu patrimônio, celebrando o aporte financeiro imediato atrelado ao potencial de ganho mantido para as próximas janelas de transferências.