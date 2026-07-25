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Revelado na Ilha do Retiro, volante Zé Lucas se despede do Sport em texto emocionado: "Gratidão e carinho eternos"

O jogador e prata da casa usou as redes sociais para falar sobre a ida para a Raposa e não escondeu a emoção nas palavras publicadas

Por Davi Saboya Publicado em 25/07/2026 às 20:49
Zé Lucas em treino pelo Sport
Zé Lucas em treino pelo Sport - Paulo Paiva/SCR

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Vendido ao Cruzeiro, o volante Zé Lucas usou suas redes sociais para se despedir do Sport, clube onde passou mais da metade de sua vida. Em uma mensagem marcada pela emoção e pela gratidão, neste sábado (25), nas redes sociais, o jovem meio-campista relembrou toda a sua trajetória no Leão da Ilha, desde os primeiros passos no futsal até a consolidação na equipe profissional, destacando a importância da instituição na sua formação como atleta e como pessoa.

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"Mais da metade da minha vida foi dedicada ao Sport. Cheguei ao clube com apenas 8 anos de idade e, desde então, passei a vestir a camisa do time do meu coração também para competir, não somente para torcer. Tive a honra de jogar pelo futsal rubro-negro por 7 anos, dos 8 aos 15."

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"No campo, passei por todas as categorias até realizar o sonho de me tornar profissional. Chegou o dia da despedida e quero aqui agradecer imensamente ao clube que me formou como atleta e como homem. Obrigado a todos os treinadores, comissões técnicas, dirigentes e torcedores que me ajudaram e me incentivaram desde o início."

 
 
 
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A história de Zé Lucas na Ilha do Retiro começou quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Torcedor declarado do clube, o volante vestiu a camisa rubro-negra dentro de quadra por sete anos, atuando pelo futsal até os 15 anos. Na sequência, migrou para os gramados e percorreu todas as categorias de base da Ilha até alcançar o grande sonho da carreira: estrear pelo time principal.

Na mensagem de adeus, o jogador fez questão de estender seus agradecimentos a todos os profissionais que fizeram parte dessa jornada. Ele agradeceu expressamente a treinadores, comissões técnicas, dirigentes, familiares, staff e aos torcedores que o apoiaram desde o início.

"Seguirei acompanhando o Sport"

De malas prontas para Belo Horizonte, Zé Lucas garantiu que a distância não apagará sua identificação com o clube pernambucano. O volante prometeu continuar acompanhando a equipe de longe e reforçou que seu carinho e gratidão pelo Sport e por sua torcida serão eternos, deixando as portas abertas para o futuro de uma relação que ultrapassa os limites dos gramados.

"Agradeço também à minha família, que sempre me deu todo apoio e suporte, e ao meu staff, que acompanhou todos os meus passos de perto desde o início. Acima de tudo, agradeço a Deus, por cuidar tão bem de mim e guiar o meu caminho todos os dias. Seguirei acompanhando o Sport de longe, pois minha gratidão e meu carinho pelo clube serão eternos."

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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