BID da CBF "fura" clubes e oficializa venda do volante Zé Lucas do Sport ao Cruzeiro
O nome do prata da casa do clube rubro-negro foi publicado no sistema da entidade máxima do futebol brasileiro no fim da noite desta sexta-feira (24)
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Antes mesmo que Sport e Cruzeiro oficializassem a negociação em suas redes sociais e canais de comunicação, o Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou a oficialização da transação. A publicação no sistema da entidade máxima do futebol nacional confirmou a transferência definitiva do volante Zé Lucas, da Ilha do Retiro para a Toca da Raposa.
A movimentação no sistema da CBF selou um dos negócios mais expressivos do futebol nordestino na temporada. A operação foi fechada pelo valor total de R$ 25,5 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta. O prata da casa do Leão assinou um contrato de cinco anos com a Raposa.
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Além da quantia financeira expressiva, o acordo estabeleceu que o Leão da Ilha receberá dois jogadores da equipe mineira por empréstimo para encorpar ao seu elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, além de manter 20% de uma futura venda do jovem meio-campista.
Sem precisar desembolsar nada, a equipe pernambucana deve receber por empréstimo o atacante Chico da Costa e o volante Murilo Rikhman, que terão 100% dos seus vencimentos custeados pelo clube mineiro.
A venda por R$ 25,5 milhões entra para a história do Sport como a segunda maior transação da história do clube, ficando atrás apenas da venda do lateral-direito Pedro Lima.
Pelo lado do Cruzeiro, a contratação de Zé Lucas atende a um pedido da comissão técnica por reforços jovens e de alto potencial de revenda para o setor de contenção do meio-campo. A expectativa é que Zé Lucas desembarque em Belo Horizonte já neste sábado (25).
Histórico de Zé Lucas
Revelado nas categorias de base do Sport, Zé Lucas, de apenas 18 anos, viveu ascensão meteórica nos últimos meses. Com passagens destacadas pelas Seleções Brasileiras de base, incluindo a Seleção Sub-17, o volante vinha se consolidando como uma das maiores promessas do futebol pernambucano e titular frequente no meio-campo rubro-negro.