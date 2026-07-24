Sport acerta venda de Zé Lucas ao Cruzeiro; Valor deve ser acima de R$ 25 milhões
Leão negociou 60% dos direitos econômicos do volante, manteve 25% e acertou os empréstimos de Chico da Costa e Murilo junto ao time mineiro
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O Sport acertou nesta sexta-feira (24) a venda do volante Zé Lucas ao Cruzeiro por R$ 25,5 milhões, valor equivalente a cerca de US$ 5 milhões. O clube mineiro adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador.
A negociação foi concluída durante a viagem do presidente rubro-negro, Matheus Souto Maior, a Belo Horizonte. A informação foi publicada inicialmente por ESPN e ge e confirmada pelo repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal.
O pagamento será dividido em três parcelas, previstas para agosto, setembro e outubro.
O Sport ainda permanecerá com 25% dos direitos econômicos de Zé Lucas. Os outros 15% pertencem ao atleta e ao empresário.
Com isso, o Leão poderá receber uma nova quantia caso o Cruzeiro negocie o volante no futuro. Zé Lucas deixa a Ilha do Retiro como um dos principais ativos formados nas categorias de base rubro-negras nos últimos anos.
Os valores confirmados são inferiores aos 6 milhões de euros que haviam sido divulgados anteriormente pelo jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio. A operação foi fechada por aproximadamente US$ 5 milhões, cerca de R$ 25,5 milhões, por 60% do jogador.
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Chico da Costa e Murillo chegam por empréstimo
Além da negociação por Zé Lucas, o acordo prevê a chegada de dois jogadores do Cruzeiro ao Sport por empréstimo. O atacante Chico da Costa e o volante Murillo serão cedidos ao clube pernambucano, com os custos bancados pela equipe mineira.
Os dois atletas chegam para integrar o elenco comandado por Gilmar Dal Pozzo na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.
Sport e Cruzeiro anunciam parceria
O encontro entre Matheus Souto Maior e o presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, também marcou o início de uma parceria entre os clubes.
Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Raposa afirmou que a aproximação não ficará restrita à negociação de jogadores. As diretorias planejam trocar experiências e estabelecer apoio mútuo em outras áreas.
“Além da negociação de atletas, os clubes planejam trocas de experiências e apoio mútuo em demais ações”, informou o Cruzeiro.