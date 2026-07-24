Sport: Velocidade pelos lados e força na saída de bola: Dudu Teodora e Kayky detalham estilo

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Atacante e zagueiro destacaram a grandeza do clube, explicaram suas características e reforçaram o objetivo rubro-negro na temporada

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O Sport apresentou oficialmente nesta sexta-feira (24), no CT José de Andrade Médicis, o atacante Dudu Teodora e o zagueiro Kayky. Os dois reforços destacaram a oportunidade de defender o clube e apontaram o acesso à Série A como principal objetivo para a temporada 2026.

Aos 26 anos, Dudu Teodora chega para ampliar as opções ofensivas do técnico Gilmar Dal Pozzo. O atacante afirmou que a dimensão do Sport e a força da torcida pesaram na decisão de aceitar a proposta.

“O que me fez vir foi a grandeza do Sport, que tem uma camisa pesada e uma torcida apaixonante. Encaro como um grande desafio e também como um privilégio ter a oportunidade de fazer parte dessa instituição gigante”, declarou.

Dudu destaca velocidade e atuação pelos lados

Dudu Teodora se apresentou como um jogador de velocidade, com capacidade para atuar pelos dois lados do ataque e explorar os espaços deixados pelas defesas adversárias.

O atacante também ressaltou a disposição para contribuir sem a bola e ajudar na recomposição defensiva.

“Costumo atuar pelas pontas, atacando espaços e buscando o mano a mano, mas também me considero um jogador dedicado defensivamente. Independentemente da função, estou aqui para me doar ao máximo e ajudar o Sport a conquistar o acesso à Série A”, afirmou.

Imagem de Dudu Teodora na apresentação ao Sport - Paulo Paiva / Sport Club do Recife

Kayky chega após acesso com o Remo

O zagueiro Kayky, de 21 anos, também reforçou o desejo de participar da luta pelo retorno do Sport à elite do futebol brasileiro.

O defensor pertence ao Fluminense e estava no Remo, clube pelo qual disputou 31 partidas entre 2025 e 2026. Na temporada passada, integrou o elenco que conquistou o acesso à Série A.

“Ficamos muito felizes quando um clube gigante como o Sport faz um convite. Aceitei sem pensar duas vezes e com muita vontade. Sei que posso fazer um bom trabalho, ajudar bastante e contribuir pelo acesso, que é o objetivo claro da temporada”, disse.

Zagueiro valoriza saída de bola

Kayky apontou a qualidade na construção das jogadas como uma de suas principais características. O defensor, porém, também destacou a força na marcação e na proteção da área.

“Tenho como uma das minhas virtudes a saída de jogo, tentando achar o passe para iniciar a construção. Mas, como zagueiro, também marco forte e tento proteger a área o máximo possível”, explicou.

Na última Série B, Kayky disputou 1.260 minutos e apareceu entre os destaques da posição nos duelos aéreos. O jogador teve 71% de aproveitamento no fundamento, o quarto melhor índice entre os zagueiros da competição, além de registrar o sexto maior pico médio de velocidade.