Sport: Possíveis valores mais altos pela venda de Zé Lucas são revelados e desfecho deve ocorrer em breve
Proposta da Raposa é de pagamento à vista por 60% dos direitos econômicos; quantia supera os valores oferecidos pelo Flamengo antes
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A negociação entre Sport e Cruzeiro por Zé Lucas pode envolver valores maiores do que os divulgados inicialmente. Segundo o jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio, a Raposa ofereceu cerca 6 milhões de euros, aproximadamente R$ 38 milhões, por 60% dos direitos econômicos do volante. O Leão detém 80% e ficaria com 20%.
Até então, a informação era de que a transferência seria fechada por 3,5 milhões de euros. A nova apuração também aponta que o pagamento será realizado à vista, condição que levou o Sport a dar preferência ao clube mineiro.
O presidente do Leão, Matheus Souto Maior, estaria em viagem para Belo Horizonte para concluir a operação com o Cruzeiro.
Como deve manter percentual, além de receber os 6 milhões de euros nesta transferência, o Rubro-negro poderá lucrar novamente em uma eventual venda futura do meio-campista.
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Proposta do Flamengo
O Flamengo também apresentou uma oferta pelo volante, segundo Casagrande. O clube carioca propôs inicialmente 2 milhões de euros por 20% dos direitos econômicos.
O acordo previa bônus que poderiam elevar a negociação a 6 milhões de euros por 70% do atleta. Como parte do valor dependia do cumprimento de metas, o Sport considerou mais vantajosa a proposta do Cruzeiro, com pagamento integral e imediato.
A venda ainda depende da conclusão dos últimos procedimentos contratuais para ser oficializada pelos clubes. Lembrando que Zé Lucas não joga mais pelo Sport nesta Série B.