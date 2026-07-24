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Sport: Possíveis valores mais altos pela venda de Zé Lucas são revelados e desfecho deve ocorrer em breve

Proposta da Raposa é de pagamento à vista por 60% dos direitos econômicos; quantia supera os valores oferecidos pelo Flamengo antes

Por Thiago Wagner Publicado em 24/07/2026 às 12:23 | Atualizado em 24/07/2026 às 12:38
Zé Lucas, volante do Sport
Zé Lucas, volante do Sport - Paulo Paiva/SCR

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A negociação entre Sport e Cruzeiro por Zé Lucas pode envolver valores maiores do que os divulgados inicialmente. Segundo o jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio, a Raposa ofereceu cerca 6 milhões de euros, aproximadamente R$ 38 milhões, por 60% dos direitos econômicos do volante. O Leão detém 80% e ficaria com 20%.

Até então, a informação era de que a transferência seria fechada por 3,5 milhões de euros. A nova apuração também aponta que o pagamento será realizado à vista, condição que levou o Sport a dar preferência ao clube mineiro.

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O presidente do Leão, Matheus Souto Maior, estaria em viagem para Belo Horizonte para concluir a operação com o Cruzeiro.

Como deve manter percentual, além de receber os 6 milhões de euros nesta transferência, o Rubro-negro poderá lucrar novamente em uma eventual venda futura do meio-campista.

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Proposta do Flamengo

O Flamengo também apresentou uma oferta pelo volante, segundo Casagrande. O clube carioca propôs inicialmente 2 milhões de euros por 20% dos direitos econômicos.

O acordo previa bônus que poderiam elevar a negociação a 6 milhões de euros por 70% do atleta. Como parte do valor dependia do cumprimento de metas, o Sport considerou mais vantajosa a proposta do Cruzeiro, com pagamento integral e imediato.

A venda ainda depende da conclusão dos últimos procedimentos contratuais para ser oficializada pelos clubes. Lembrando que Zé Lucas não joga mais pelo Sport nesta Série B.

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Thiago Wagner

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Formado em Jornalismo e economia pela UFPE Passagens pelas editorias do SJCC: Blog do Torcedor - estagiário, repórter e coordenador (2011 a 2017 e 2022 - atual); Esportes do JC - editor-assistente (2017 a 2019); e Portal JCPE - editor-assistente (2019 a 2020). Passagens pelo jornal O Estado de S.Paulo através do Curso Estado de Jornalismo (2015) Experiência na cobertura esportiva desde 2011 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/thiago-wagner-da-silva-00874810a/

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