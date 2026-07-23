Sport chega a sete semanas sem vencer e desperdiça sete pontos nos minutos finais da Série B
Leão não vence há 54 dias, soma oito partidas sem triunfos e desperdiçou sete pontos após sofrer gols nos minutos finais dos jogos
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O empate por 1 a 1 com o Goiás, na noite da última quarta-feira (22), ampliou um cenário que vem se repetindo no Sport ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão abriu o placar com Perotti, mas sofreu o empate nos minutos finais e chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vencer.
A última vitória rubro-negra aconteceu há 54 dias, na vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, ainda em maio, pela Série B. Desde então, a equipe soma seis empates e duas derrotas, completando sete semanas sem triunfos.
Oito jogos sem vencer na Série B
Desde a vitória sobre o Náutico, o Sport disputou oito partidas pela Série B.
- 10/06 — Sport 1 x 1 Athletic-MG
- 14/06 — São Bernardo 0 x 0 Sport
- 18/06 — Sport 1 x 1 Atlético-GO
- 28/06 — Fortaleza 2 x 1 Sport
- 04/07 — Criciúma 1 x 0 Sport
- 10/07 — Sport 3 x 3 Botafogo-SP
- 18/07 — Sport 2 x 2 Operário-PR
- 22/07 — Goiás 1 x 1 Sport
O retrospecto é de seis empates e duas derrotas, sequência que mantém o clube distante do desempenho esperado para quem briga pelo acesso.
Sete pontos perdidos nos minutos finais
Mais do que a falta de vitórias, o que chama atenção é a forma como o Sport tem desperdiçado pontos.
Em quatro dos últimos seis jogos, a equipe sofreu gols na reta final do segundo tempo que mudaram o resultado do jogo.
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- Atlético-GO: vencia e sofreu o empate no fim (2 pontos perdidos);
- Operário-PR: vencia e sofreu o empate nos minutos finais (2 pontos perdidos);
- Goiás: abriu o placar e levou o empate na reta final (2 pontos perdidos);
- Fortaleza: empatava até os 50 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol da derrota (1 ponto perdido).
No total, o Sport deixou sete pontos pelo caminho apenas em lances ocorridos nos minutos finais das partidas.
Se tivesse sustentado esses resultados, o clube somaria 35 pontos e ocuparia a segunda colocação da Série B, dentro da zona de acesso à Série A.
Ataque funciona, mas defesa compromete
Os números mostram que o principal problema do Sport não está no setor ofensivo. Com 24 gols marcados, o Leão possui o sexto melhor ataque da Série B.
Por outro lado, a equipe também apresenta a sexta pior defesa do campeonato, com 18 gols sofridos. Além dos números, os gols sofridos nos momentos decisivos têm impedido que o Sport transforme boas atuações ofensivas em vitórias.
A temporada também tem sido marcada por mudanças no comando técnico. Gilmar Dal Pozzo é o terceiro treinador do Sport em 2026, após as passagens de Roger Silva e Márcio Goiano.
Até o momento, Dal Pozzo comandou a equipe em quatro partidas, acumulando três empates e uma derrota, sem conquistar sua primeira vitória à frente do clube.
Pior sequência desde a Série A
A atual série negativa é a pior do Sport desde a temporada passada, quando o clube disputava a Série A do Campeonato Brasileiro e foi rebaixado na última colocação.
Na ocasião, a equipe ficou 16 partidas sem vencer, acumulando três empates e 13 derrotas.
O cenário atual, porém, apresenta uma característica diferente. Em vez de acumular derrotas, o Sport tem construído vantagens durante os jogos, mas não consegue mantê-las até o apito final.
Os gols sofridos nos minutos decisivos têm transformado vitórias em empates e, em alguns casos, até em derrotas, custando pontos que podem fazer diferença na disputa pelo acesso à Série A ao fim da temporada.