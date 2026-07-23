Pensando no acesso, Sport não deve negociar Barletta com o Botafogo

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Alvinegro demonstrou interesse no artilheiro rubro-negro, mas diretoria prioriza a disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro

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O Sport não deve vender o atacante Chrystian Barletta após uma procura do Botafogo pelo jogador. Artilheiro rubro-negro na Série B, com oito gols, o jogador é tratado como peça importante na luta pelo acesso à Série A e, a princípio, permanecerá na Ilha do Retiro.

A informação foi apurada pelo repórter Walleys Santos, no programa Escrete Clube. Os valores da possível negociação não foram confirmados pelo Sport. O jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio, informou que a oferta poderia chegar a 2 milhões de euros, cerca de R$ 12,7 milhões na cotação atual.

Consultada pela reportagem, uma fonte ligada ao clube pernambucano reforçou que não há interesse em negociar Barletta neste momento.

Sport prioriza luta pelo acesso

A posição do Sport é sustentada pela importância do atacante para a equipe e pelo objetivo de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Barletta é considerado um dos principais jogadores do elenco comandado por Gilmar Dal Pozzo e tem participação direta no setor ofensivo do Leão. Por isso, a diretoria não pretende perder o atleta durante a disputa da Série B.

O Sport, no entanto, admite avaliar uma eventual proposta considerada irrecusável. Até o momento, porém, não existe interesse em avançar em uma negociação com o Botafogo.

Possível venda de Zé Lucas

A investida por Barletta acontece enquanto o Sport também negocia a possível saída do volante Zé Lucas para o Cruzeiro.

A transferência do meio-campista pode ser fechada por 3,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 22 milhões. A eventual venda de Zé Lucas pode reduzir a necessidade de o clube negociar outro jogador valorizado do elenco nesta janela.

Com isso, o cenário atual aponta para a permanência de Barletta na Ilha do Retiro, salvo uma mudança significativa nos valores oferecidos pelo Botafogo.