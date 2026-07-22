Sport inicia obras para transformar campo auxiliar e fortalecer base e futebol feminino
Espaço na Ilha do Retiro será adaptado aos padrões da CBF para receber partidas oficiais das categorias de base e do futebol feminino
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Sport deu início às obras de reforma do campo auxiliar da Ilha do Retiro. A intervenção tem como principal objetivo adequar o espaço para a realização de partidas oficiais das categorias de base e do futebol feminino, seguindo os padrões exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Entre as melhorias previstas estão a instalação de iluminação, construção de vestiários, arquibancadas e outras estruturas para dar melhores condições de trabalho e desenvolvimento aos atletas. De acordo com o clube, a obra é realizada em parceria com a Associação Desportiva das Advogadas e Advogados de Pernambuco (ADAAPE)
O vice-presidente de Futebol de Base do Sport, George Queirós, destacou que a revitalização representa um legado para o clube e permitirá uma estrutura mais moderna para o desenvolvimento das categorias de base e do futebol feminino.
A expectativa é que, após a conclusão da reforma, o campo passe a oferecer melhores condições para treinamentos e partidas da base e do futebol feminino, ampliando a estrutura esportiva disponível na Ilha do Retiro.