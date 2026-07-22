fechar
Sport | Notícia

Sport cede empate ao Goiás no fim e amplia jejum de vitórias na Série B

Com o resultado desta quarta-feira, no estádio da Serrinha, o clube rubro-negro chegou a oito jogos sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 22/07/2026 às 21:40 | Atualizado em 22/07/2026 às 22:37
Lance do jogo entre Goiás x Sport na última rodada do primeiro turno da Série B
Lance do jogo entre Goiás x Sport na última rodada do primeiro turno da Série B - Deividson Isídio e Heber Gomes/SCR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport viveu o mesmo enredo dos últimos jogos no duelo contra o Goiás, nesta quarta-feira (22), no estádio da Serrinha. O Leão abriu o placar com Perotti no primeiro tempo, mas cedeu o empate no fim da partida. O gol do adversário, no confronto válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi marcado por Djalma.

Leia Também

Com o resultado, o clube rubro-negro chegou a oito jogos sem vencer na competição. No total, são seis empates (Athletic Club, São Bernardo, Atlético-GO, Botafogo-SP, Operário-PR e Goiás) e duas derrotas (Fortaleza e Criciúma).

Apesar do empate, o Sport conseguiu subir um degrau na classificação, pelo menos, até esta quinta, quando a rodada será concluída com três os últimos três jogos: Athletic x São Bernardo (19h30), Cuiabá x Atlético-GO (20h30) e Botafogo-SP x Juventude (21h30).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Leão ocupa a 8ª posição com 28 pontos, dois a menos que o Novorizontino, que abre o G-6 na 6ª colocação. O próximo jogo do time leonino acontece na segunda-feira (27).

A equipe pernambucana recebe o Cuiabá, às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O confronto marca a primeira rodada do returno da Série B.

Matéria em atualização

Leia também

Sport inicia obras para transformar campo auxiliar e fortalecer base e futebol feminino
Sport

Sport inicia obras para transformar campo auxiliar e fortalecer base e futebol feminino
Presidente do Sport confirma negociações avançadas por Zé Lucas: "Dois clubes do Brasil e um de fora"
Leão

Presidente do Sport confirma negociações avançadas por Zé Lucas: "Dois clubes do Brasil e um de fora"

Compartilhe

Tags