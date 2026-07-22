Sport cede empate ao Goiás no fim e amplia jejum de vitórias na Série B
Com o resultado desta quarta-feira, no estádio da Serrinha, o clube rubro-negro chegou a oito jogos sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro
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O Sport viveu o mesmo enredo dos últimos jogos no duelo contra o Goiás, nesta quarta-feira (22), no estádio da Serrinha. O Leão abriu o placar com Perotti no primeiro tempo, mas cedeu o empate no fim da partida. O gol do adversário, no confronto válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi marcado por Djalma.
Com o resultado, o clube rubro-negro chegou a oito jogos sem vencer na competição. No total, são seis empates (Athletic Club, São Bernardo, Atlético-GO, Botafogo-SP, Operário-PR e Goiás) e duas derrotas (Fortaleza e Criciúma).
Apesar do empate, o Sport conseguiu subir um degrau na classificação, pelo menos, até esta quinta, quando a rodada será concluída com três os últimos três jogos: Athletic x São Bernardo (19h30), Cuiabá x Atlético-GO (20h30) e Botafogo-SP x Juventude (21h30).
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O Leão ocupa a 8ª posição com 28 pontos, dois a menos que o Novorizontino, que abre o G-6 na 6ª colocação. O próximo jogo do time leonino acontece na segunda-feira (27).
A equipe pernambucana recebe o Cuiabá, às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O confronto marca a primeira rodada do returno da Série B.
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