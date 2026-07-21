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Sport | Notícia

Yuri Romão rebate atual gestão do Sport, explica operação financeira e contesta valor de R$ 630 milhões

Ex-presidente afirma que transferência para sua empresa foi ressarcimento de empréstimo, nega irregularidade e questiona números divulgados

Por Thiago Wagner Publicado em 21/07/2026 às 13:28
Renúncia Antecipada do Presidente Yuri Romão e Futuro Político do Esporte: Eleições Diretas e Sucessão Movimentada no Clube
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O ex-presidente do Sport, Yuri Romão, rebateu as declarações da atual diretoria sobre a operação financeira envolvendo a empresa Múltipla e os recebíveis da Liga Forte União. Em entrevista ao Blog do Torcedor, o antigo mandatário afirmou que o valor transferido não representou um repasse indevido, mas o ressarcimento de recursos emprestados ao clube para o pagamento de compromissos.

A manifestação ocorreu após o presidente Matheus Souto Maior e o vice-presidente jurídico Lucas Leite detalharem, em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, uma transação que envolveu o Sport, o Banco Genial, os direitos de transmissão da LFU e uma empresa administrada por Yuri.

Segundo o ex-presidente, a operação foi realizada porque o Sport, em recuperação judicial, não conseguiria obter o crédito bancário diretamente sem uma autorização judicial específica, processo que poderia levar entre 30 e 60 dias.

“Não é repasse. É um ressarcimento daquilo que foi colocado no clube”, afirmou Yuri.

De acordo com Yuri Romão, o Banco Genial informou que o Sport tinha capacidade de crédito, mas a recuperação judicial impedia a liberação imediata do empréstimo. A solução encontrada foi fazer a operação por meio da Múltipla, empresa que possuía crédito junto à instituição financeira, e transferir os recursos para o clube.

O ex-dirigente afirmou que o Sport esperava receber entre R$ 13 milhões e R$ 14 milhões da LFU no fim de 2025. Com base nessa previsão, o clube antecipou receitas para manter salários e outras obrigações em dia.

Segundo ele, a gestão captou cerca de R$ 7 milhões em uma operação e buscou mais R$ 5 milhões junto ao Banco Genial.

“A gente precisava do dinheiro para pagar os salários e fizemos a operação. Não teve má-fé, não teve gestão tenebrosa”, declarou.

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Frustração de receita da LFU

Yuri afirmou que o cenário mudou no início de dezembro, quando o Sport foi informado de que receberia apenas cerca de R$ 5,7 milhões da LFU, e não os R$ 14 milhões inicialmente projetados.

Segundo o ex-presidente, a redução aconteceu por causa da queda de audiência do Campeonato Brasileiro, que afetou os repasses aos clubes da liga.

Quando o valor entrou na conta vinculada ao Banco Genial, a instituição financeira teria utilizado o recurso para liquidar a operação anteriormente contratada por meio da Múltipla.

“Quando o dinheiro caiu no Genial, ele liquidou a operação. Isso realmente aconteceu por conta dessa frustração financeira”, explicou.

Ex-presidente contesta R$ 630 milhões

Yuri Romão também questionou a declaração de Matheus Souto Maior de que R$ 630 milhões passaram pelos cofres do Sport entre março de 2023 e dezembro de 2025.

Segundo o ex-mandatário, os balanços auditados do clube não sustentam esse número.

“Se você somar todos os balanços, não dá esse valor. Não há a menor possibilidade. Eles precisam mostrar como chegaram a esse número”, afirmou.

Yuri reconheceu que o Sport teve um exercício com receita superior a R$ 200 milhões, impulsionada pela venda de Pedro Lima e pelo dinheiro da LFU. Nos demais anos, porém, disse que as receitas ficaram próximas de R$ 120 milhões e R$ 130 milhões.

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