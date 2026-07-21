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Sport deve buscar entre quatro e sete reforços; veja as posições apontadas por Matheus Souto Maior

Matheus Souto Maior revela posições prioritárias e indica que elenco rubro-negro passará por modificações para a segunda metade da Série B de 2026

Por Lucas Valle Publicado em 21/07/2026 às 13:16
Matheus Souto Maior, presidente do Sport
Matheus Souto Maior, presidente do Sport - Adige Silva/SJCC

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O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, revelou que o clube ainda pretende buscar entre quatro e sete reforços para a sequência da temporada. A declaração foi dada durante entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, aos jornalistas João Victor Amorim e Ralph de Carvalho.

A fala acontece em um momento delicado para o Leão da Ilha. A equipe não vence há sete partidas, acumulando cinco empates e duas derrotas. Atualmente, o Sport ocupa a 9ª colocação da Série B, com 27 pontos conquistados em 18 jogos, mas segue apenas três pontos atrás do primeiro clube dentro do G-6.

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Sport ainda busca reforços para a sequência da temporada

Mesmo após anunciar quatro contratações nesta janela de transferências, Matheus Souto Maior deixou claro que o elenco ainda não está fechado e que novas peças serão necessárias para a disputa da Série B.

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"A gente vai precisar de mais um zagueiro, mais um volante, um ou dois meias, um ou dois extremos e, provavelmente, um camisa 9."

Pelas posições citadas pelo presidente, o Sport pode contratar entre quatro e sete jogadores nas próximas semanas. O dirigente não detalhou se essa quantidade já considera os reforços anunciados recentemente ou se trata apenas das necessidades restantes do elenco.

Se a declaração de Matheus Souto Maior levar em conta os atletas já contratados nesta janela, o Sport ainda buscaria um volante, um meia, um extremo e um camisa 9 para completar o grupo para a sequência da temporada.

Quatro reforços já foram anunciados

Até o momento, o Sport oficializou as chegadas do lateral-direito Claudinho, do zagueiro Kayky, do meia Diego Hernández e do atacante Dudu Teodora.

Mesmo com as contratações, alguns setores seguem com carência de opções, especialmente no meio-campo e no ataque. 

Elenco do sport atualmente

Goleiros

  • Thiago Couto
  • Halls
  • Denis
  • Adriano

laterais direitos

  • Augusto Pucci
  • Madson
  • Claudinho

laterais esquerdos

  • Felipinho
  • Edson Lucas
  • Rafinha

zagueiros

  • Marcelo Ajul
  • Marcelo Benevenuto 
  • Patrick
  • Habraão
  • Kayky

volantes

  • Zé Lucas
  • Biel
  • Dedé
  • Adriel
  • Pedro Martins
  • Zé Gabriel

meias

  • Yago Felipe
  • Carlos de Pena
  • Diego Hernandez

Atacantes

  • Chrystian Barletta
  • Zé Roberto
  • Perotti
  • Marlon Douglas
  • Clayson 
  • Dudu Teodora

Próximo jogo do Sport

Após mais uma partida sem vencer, o Sport viaja até Goiânia para encarar o Goiás pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira (22), às 20h30, no Estádio da Serrinha.

Confira a entrevista completa 

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