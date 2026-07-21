Sport deve buscar entre quatro e sete reforços; veja as posições apontadas por Matheus Souto Maior
Matheus Souto Maior revela posições prioritárias e indica que elenco rubro-negro passará por modificações para a segunda metade da Série B de 2026
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O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, revelou que o clube ainda pretende buscar entre quatro e sete reforços para a sequência da temporada. A declaração foi dada durante entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, aos jornalistas João Victor Amorim e Ralph de Carvalho.
A fala acontece em um momento delicado para o Leão da Ilha. A equipe não vence há sete partidas, acumulando cinco empates e duas derrotas. Atualmente, o Sport ocupa a 9ª colocação da Série B, com 27 pontos conquistados em 18 jogos, mas segue apenas três pontos atrás do primeiro clube dentro do G-6.
Sport ainda busca reforços para a sequência da temporada
Mesmo após anunciar quatro contratações nesta janela de transferências, Matheus Souto Maior deixou claro que o elenco ainda não está fechado e que novas peças serão necessárias para a disputa da Série B.
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"A gente vai precisar de mais um zagueiro, mais um volante, um ou dois meias, um ou dois extremos e, provavelmente, um camisa 9."
Pelas posições citadas pelo presidente, o Sport pode contratar entre quatro e sete jogadores nas próximas semanas. O dirigente não detalhou se essa quantidade já considera os reforços anunciados recentemente ou se trata apenas das necessidades restantes do elenco.
Se a declaração de Matheus Souto Maior levar em conta os atletas já contratados nesta janela, o Sport ainda buscaria um volante, um meia, um extremo e um camisa 9 para completar o grupo para a sequência da temporada.
Quatro reforços já foram anunciados
Até o momento, o Sport oficializou as chegadas do lateral-direito Claudinho, do zagueiro Kayky, do meia Diego Hernández e do atacante Dudu Teodora.
Mesmo com as contratações, alguns setores seguem com carência de opções, especialmente no meio-campo e no ataque.
Elenco do sport atualmente
Goleiros
- Thiago Couto
- Halls
- Denis
- Adriano
laterais direitos
- Augusto Pucci
- Madson
- Claudinho
laterais esquerdos
- Felipinho
- Edson Lucas
- Rafinha
zagueiros
- Marcelo Ajul
- Marcelo Benevenuto
- Patrick
- Habraão
- Kayky
volantes
- Zé Lucas
- Biel
- Dedé
- Adriel
- Pedro Martins
- Zé Gabriel
meias
- Yago Felipe
- Carlos de Pena
- Diego Hernandez
Atacantes
- Chrystian Barletta
- Zé Roberto
- Perotti
- Marlon Douglas
- Clayson
- Dudu Teodora
Próximo jogo do Sport
Após mais uma partida sem vencer, o Sport viaja até Goiânia para encarar o Goiás pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira (22), às 20h30, no Estádio da Serrinha.