Sport deve buscar entre quatro e sete reforços; veja as posições apontadas por Matheus Souto Maior

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Matheus Souto Maior revela posições prioritárias e indica que elenco rubro-negro passará por modificações para a segunda metade da Série B de 2026

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O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, revelou que o clube ainda pretende buscar entre quatro e sete reforços para a sequência da temporada. A declaração foi dada durante entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, aos jornalistas João Victor Amorim e Ralph de Carvalho.

A fala acontece em um momento delicado para o Leão da Ilha. A equipe não vence há sete partidas, acumulando cinco empates e duas derrotas. Atualmente, o Sport ocupa a 9ª colocação da Série B, com 27 pontos conquistados em 18 jogos, mas segue apenas três pontos atrás do primeiro clube dentro do G-6.

Presidente do Sport reconhece limitações orçamentárias para realizar contratações

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Sport ainda busca reforços para a sequência da temporada

Mesmo após anunciar quatro contratações nesta janela de transferências, Matheus Souto Maior deixou claro que o elenco ainda não está fechado e que novas peças serão necessárias para a disputa da Série B.

"A gente vai precisar de mais um zagueiro, mais um volante, um ou dois meias, um ou dois extremos e, provavelmente, um camisa 9."

Pelas posições citadas pelo presidente, o Sport pode contratar entre quatro e sete jogadores nas próximas semanas. O dirigente não detalhou se essa quantidade já considera os reforços anunciados recentemente ou se trata apenas das necessidades restantes do elenco.

Se a declaração de Matheus Souto Maior levar em conta os atletas já contratados nesta janela, o Sport ainda buscaria um volante, um meia, um extremo e um camisa 9 para completar o grupo para a sequência da temporada.

Quatro reforços já foram anunciados

Até o momento, o Sport oficializou as chegadas do lateral-direito Claudinho, do zagueiro Kayky, do meia Diego Hernández e do atacante Dudu Teodora.

Mesmo com as contratações, alguns setores seguem com carência de opções, especialmente no meio-campo e no ataque.

Elenco do sport atualmente

Goleiros

Thiago Couto

Halls

Denis

Adriano



laterais direitos

Augusto Pucci

Madson

Claudinho

laterais esquerdos

Felipinho

Edson Lucas

Rafinha

zagueiros

Marcelo Ajul

Marcelo Benevenuto

Patrick

Habraão

Kayky

volantes

Zé Lucas

Biel

Dedé

Adriel

Pedro Martins

Zé Gabriel

meias

Yago Felipe

Carlos de Pena

Diego Hernandez

Atacantes

Chrystian Barletta

Zé Roberto

Perotti

Marlon Douglas

Clayson

Dudu Teodora

Próximo jogo do Sport

Após mais uma partida sem vencer, o Sport viaja até Goiânia para encarar o Goiás pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira (22), às 20h30, no Estádio da Serrinha.