Sérgio Oliveira e Paciência; Entenda as inúmeras pendências do Sport com ex-medalhões de 2025

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Sport detalhou a situação de suas pendências financeiras com jogadores e reforçou a busca por soluções para equilibrar as contas do clube

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Durante entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, aos jornalistas João Victor Amorim e Ralph de Carvalho, o vice-presidente jurídico Lucas Leite e o presidente Matheus Souto Maior abriram parte da situação financeira do Sport envolvendo jogadores do elenco atual e atletas que já deixaram o clube.

As declarações mostram um cenário de renegociações, acordos na Fifa e parcelas milionárias ainda em aberto, mostrando o esforço do clube para equilibrar as contas em meio à disputa da Série B.

Dívida milionária por Matheus Alexandre

Um dos casos citados foi o do lateral-direito Matheus Alexandre, atualmente emprestado ao Remo. Segundo Lucas Leite, o clube paraense assumiu os vencimentos do atleta e possui opção de compra ao fim do empréstimo.

Apesar disso, o Sport ainda possui valores pendentes referentes à aquisição do jogador junto ao Cuiabá.

"O valor desta pendência é uma parcela de 500 mil dólares que já venceu e uma segunda parcela de 500 mil dólares no final do ano. Não foi paga ainda."

De acordo com o dirigente, o clube já procurou o Cuiabá para renegociar os valores, mas ainda aguarda uma resposta positiva. Somadas, as parcelas podem ultrapassar os R$ 5 milhões na cotação atual.

"O Sport não tem condições de pagar esse valor. A gente procurou o Cuiabá para renegociar."

Situação de Rivera

O volante Rivera, atualmente no Pachuca, teve sua situação regularizada. Lucas Leite afirmou que o Sport conseguiu quitar os débitos existentes tanto com o jogador quanto com o Tijuana, clube mexicano que detinha seus direitos.

"Essa movimentação que a gente fez junto ao Tijuana e ao Pachuca resultou na quitação do débito que a gente tinha, tanto com o atleta quanto com o clube."

Porém, o Sport firmou um acordo para quitar os valores pendentes junto ao atleta. Segundo a diretoria, os pagamentos tiveram início neste mês de julho, encerrando um período em que não havia repasses sendo realizados ao jogador.

Acordo com Gonçalo Paciência

Um dos casos mais conhecidos foi o do atacante português Gonçalo Paciência, que acionou o Sport na Fifa após deixar o clube.

Segundo Matheus Souto Maior, o acordo firmado prevê o pagamento de R$ 1,8 milhão ao jogador.

"Nós fizemos um acordo com ele na Fifa para começar a pagar agora em julho. É importante a gente fazer os acordos com os jogadores, porque os acordos limitam nossos débitos."

Pagamentos de Atencio

Emprestado ao Independiente Rivadavia, da Argentina, Atencio segue como jogador do Sport. O clube argentino assumiu seus vencimentos, enquanto o Leão da Ilha continua pagando as parcelas referentes ao empréstimo feito para adquirir o atleta.

"Está em dia. Nós continuamos pagando."

Lucas Leite ressaltou que a renegociação do empréstimo não foi realizada pela atual gestão, mas que o clube mantém os pagamentos regularmente.

Futuro de João Silva

O zagueiro João Silva também teve sua situação atualizada. Após retornar do empréstimo ao Tondela, o jogador ainda não tem futuro definido no clube.

Segundo Lucas Leite, existe uma negociação em andamento para definir se o atleta será reintegrado ao elenco, terá uma adequação salarial ou será novamente emprestado.

"A última atualização que eu tive foi que havia um encaminhamento bom com ele para uma nova renegociação."

Impasse com Sérgio Oliveira

Entre todos os casos, o mais complexo continua sendo o do português Sérgio Oliveira. O meia, que custava cerca de R$ 800 mil mensais ao Sport, ainda negocia uma solução financeira com o clube.

"Sérgio Oliveira é o caso mais complicado para a gente, porque envolve valores muito altos."

Lucas Leite revelou que a última movimentação ocorreu por parte do Sport, que apresentou uma contraproposta ao jogador.

Desafios financeiros do Sport

Apesar dos acordos encaminhados, a diretoria reconhece que o clube ainda enfrenta dificuldades financeiras. A estratégia atual passa por reduzir o passivo, evitar novos processos e garantir maior previsibilidade para os próximos meses.

Com a Série B em andamento e a necessidade de reforçar o elenco, o Sport tenta equilibrar as contas enquanto busca permanecer competitivo dentro de campo.