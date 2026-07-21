Presidente do Sport reconhece limitações orçamentárias para realizar contratações

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Matheus Souto Maior admitiu a necessidade de contratar jogadores para todos os setores do campo em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal

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O Sport continua em busca de reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante das cobranças da torcida e do ambiente interno por novos reforços, o presidente do clube, Matheus Souto Maior, contextualizou a realidade financeira do Leão em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, e explicou a complexidade do trabalho que vem sendo feito no departamento de futebol.

Souto Maior alinhou o seu discurso às recentes declarações do técnico Gilmar Dal Pozzo, reconhecendo abertamente a necessidade de buscar novas peças para o grupo, ainda que dentro das possibilidades reais do clube.

"O que ele falou está certo: precisamos contratar jogador para todos os setores, mas claro que não podemos trazer os melhores jogadores, pois existe uma limitação de orçamento", pontuou o mandatário rubro-negro.

Ao abordar a pressão por resultados imediatos e a responsabilidade pelas escolhas no mercado, o presidente defendeu a atuação do executivo de futebol Ítalo Rodrigues, ressaltando a importância do processo e as dificuldades encontradas desde a sua posse.

"A crítica faz parte do futebol. O peso dele (Ítalo Rodrigues) nas contratações é alto, é o executivo de futebol. Só que temos que colocar na mesa alguns pontos importantes que são pedidos para qualquer profissional. Do cenário que encontramos no começo do ano para agora na montagem do elenco, temos um processo envolvido", argumentou.

Para ilustrar a magnitude da reestruturação futebolística promovida pela gestão, Matheus Souto Maior relembrou o cenário crítico em que o departamento de futebol se encontrava ao fim do ano passado. De acordo com o dirigente, a base do time precisou ser refeita praticamente a partir do zero.

"Quando nós começamos em dezembro, tínhamos sete atletas, com dois machucados. Você montar um elenco quase que do zero é diferente do que chegar com uma estrutura de elenco pronta", concluiu o presidente, pedindo compreensão em relação ao tempo de maturação do projeto.

Reforços do Sport

Na janela de transferências do meio desta temporada, o Sport já realizou quatro contratações. Foram elas: o lateral-direito Claudinho, o zagueiro Kayky, o meia Diego Hernández e o atacante Dudu Teodora.