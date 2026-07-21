Presidente do Sport confirma negociações avançadas por Zé Lucas: "Dois clubes do Brasil e um de fora"

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Matheus Souto Maior projetou que o segundo semestre do clube rubro-negro deve ser de maior tranquilidade com a conclusão da negociação do volante

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A joia rubro-negra Zé Lucas está no centro das atenções no mercado de transferências da Ilha do Retiro. O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, detalhou o cenário das tratativas envolvendo a revelação do clube, revelando que o assédio de equipes brasileiras e do exterior se intensificou a ponto de mudar a rotina do atleta no elenco principal.

Souto Maior esclareceu a divisão dos direitos econômicos do jovem meio-campista e explicou o motivo de sua ausência recente das partidas. O presidente rubro-negro ainda frisou que a probabilidade de venda no momento é muito alta.

"O Sport possui 80% dos direitos de Zé Lucas, sendo 10% para o empresário em formato de comissão e 10% do jogador. Zé Lucas não está vendido. Optamos por tirar do grupo que vai para o jogo na semana passada porque, de fato, as conversas esquentaram com dois clubes do Brasil e um de fora. Como as conversas aumentaram o tom, optamos por preservar o atleta. Existe um interesse real e uma negociação de valores", revelou o mandatário.

O presidente também resgatou o histórico de investidas pelo jovem ao longo do ano, pontuando que a procura atual é consideravelmente mais concreta e agressiva do que a vista nos primeiros meses da temporada. "No início do ano, tivemos apenas uma proposta formal por Zé Lucas, que foi do Botafogo por apenas 20% dos direitos do jogador", ressaltou Souto Maior.

Fôlego financeiro do Sport

Embora o Sport ainda adote cautela para fechar o negócio, a diretoria já vislumbra os impactos positivos que uma transferência deste porte trará para a saúde financeira da instituição no restante do ano. A receita gerada pela transação é vista como peça-chave para garantir estabilidade e novos investimentos no departamento de futebol.

"Esse dinheiro da venda dos ativos, como Zé Lucas, vai nos ajudar muito no segundo semestre", concluiu o dirigente.