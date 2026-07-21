Sport: Matheus Souto Maior revela avanço de negociações por Zé Lucas, mas descarta acerto fechado

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Presidente do Sport afirma que negociações ganharam intensidade nas últimas semanas, mas garante que o volante segue sendo atleta do clube

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O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, atualizou a situação do volante Zé Lucas durante entrevista concedida ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal. O dirigente confirmou que o clube possui negociações em andamento envolvendo o atleta, mas garantiu que nenhuma venda foi concretizada até o momento.

Segundo o presidente, o Sport optou por retirar o jogador da partida da última rodada justamente para preservá-lo em meio ao aumento do interesse de clubes pelo volante, mas que o jogador continua sendo do Sport e nenhuma negociação foi concretizada, até o momento.

"Por enquanto, para canto nenhum. O Zé Lucas não está vendido. Nós optamos por tirá-lo do grupo que foi para o jogo na semana passada porque, de fato, as conversas esquentaram, aumentaram de intensidade", afirmou.

Apesar de confirmar o interesse do mercado, Matheus evitou revelar os nomes dos clubes envolvidos.

"A gente não vai falar. Já existe interesse concreto de três clubes: dois do Brasil e um do exterior. Como essas conversas aumentaram de intensidade, muito em função do fim da Copa do Mundo, optamos por preservar o atleta. Mas ele não foi vendido, não está vendido e estamos com conversas avançadas com alguns clubes"

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Interesse por Zé Lucas aumenta

Nos bastidores, o nome do jogador tem sido ligado a diversas equipes nas últimas semanas. Segundo reportagem publicada pelo ge nesta segunda-feira (20), o Cruzeiro formalizou uma proposta para contratar o atleta.

De acordo com a publicação, a oferta prevê a compra de 80% dos direitos econômicos do volante por cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 20,4 milhões), além de metas que poderiam render mais 2,5 milhões de euros ao Sport. A matéria também cita o interesse de Flamengo, Shakhtar Donetsk e de um clube da primeira divisão francesa.

As informações do ge foram divulgadas antes da entrevista de Matheus Souto Maior ao Fórum Esportivo da Rádio Jornal.

Presidente nega propostas milionárias anteriores

Durante a entrevista, o dirigente também aproveitou para esclarecer rumores que circulam desde o início do ano envolvendo possíveis propostas pelo jogador. Segundo ele, a única oferta oficial recebida pela atual gestão foi feita pelo Botafogo.

"Na nossa gestão, tivemos apenas uma proposta formal pelo Zé Lucas. Foi uma proposta do Botafogo. Acho que era de R$ 2 milhões por 20% ou 30% dos direitos, algo nessa linha. Foi a única proposta oficial que recebemos por ele."

Questionado por João Victor Amorim sobre informações divulgadas anteriormente de que o Sport teria recusado uma proposta de aproximadamente R$ 16 milhões, o presidente negou que qualquer oferta desse porte tenha chegado ao clube.

Em tom de ironia, Matheus Souto Maior afirmou que Zé Lucas já foi "vendido" diversas vezes nos bastidores, em referência aos rumores que circularam nos últimos meses. Além disso, desmentiu especulações envolvendo o Porto, de Portugal.

"Até é bom esclarecer isso, porque o Zé já foi vendido para uns 15 clubes. Já falaram em R$ 5 milhões, R$ 10 milhões, R$ 15 milhões, e isso nunca aconteceu."

"Dizem que a atual gestão recusou uma proposta do Porto, mas nunca chegou uma proposta do Porto. Nunca recebemos uma proposta formal, em papel timbrado."