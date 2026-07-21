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Goiás x Sport ao vivo (21/07): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o técnico Gilmar Dal Pozzo ainda busca a primeira vitória desde o retorno

Por Davi Saboya Publicado em 21/07/2026 às 23:00
Imagem do confronto entre Sport e Oper&aacute;rio pela S&eacute;rie B 2026
Imagem do confronto entre Sport e Operário pela Série B 2026 - JAILTON JR/ JC IMAGEM

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Sem vencer a sete jogos na competição, o Sport visita o Goiás, nesta quarta-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no estádio da Serrinha. O duelo é válido pela 19ª rodada - a última do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, o Leão deixou escapar uma vitória em casa e ficou no empate por 2x2 com o Operário-PR.

O técnico Gilmar Dal Pozzo ainda não conquistou uma vitória desde que retornou ao clube rubro-negro. Na estreia, perdeu para o Criciúma e, além do empate com no último jogo, ficou na igualdade no marcador com o Botafogo-SP.

Na classificação da Série B, mesmo com o jejum de vitória, o clube rubro-negro está na 9ª colocação com 27 pontos. Assim, com apenas dois pontos a menos que o 6º lugar Novorizontino, que abre o G-6.

“Trata-se de uma partida decisiva para o decorrer do nosso trabalho na disputa do Brasileiro. Fizemos uma boa preparação e temos um excelente elenco, um grupo unido que está em busca dos melhores resultados e dos objetivos traçados. É com esta mentalidade que entraremos em campo diante do Goiás”, declarou o meia Diego Hernández.

Leão

O técnico Gilmar Dal Pozzo não contará com quatro jogadores titulares do Sport no jogo contra o Goiás. Além do volante Zé Lucas, poupado por causa da negociação para a venda, o Leão não contará com o zagueiro Marcelo Benevenuto e os atacantes Barletta e Marlon Douglas. Esses três estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o zagueiro Kayky e o atacante Dudu Teodora estão regularizados e foram relacionados por Dal Pozzo. Os dois foram contratados recentemente junto com o lateral-direito Claudinho e o meia Diego Hernández, ambos já integraram a equipe na rodada passada - o empate por 2x2 com o Operário-PR, na Ilha do Retiro.

Quem deve retomar a titularidade é o lateral-direito Madson. O jogador tinha sido sacado da equipe por escolha técnica.

Adversário

O técnico Mozart precisará realizar mudanças na zaga para a partida entre Goiás x Sport. Emprestado pelo Leão, o zagueiro Ramon Menezes não pode atuar por força de contratado. O treinador do Esmeraldino também não conta com Lucas Ribeiro no setor. Assim, deve promover a entrada de Luisão. E, no meio-campo, também pode surgir a entrada de Lourenço no lugar de Juninho.

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O Goiás ocupa a 7ª colocação com 28 pontos, dois a menos que o Novorizontino, que abre o G-6 na 6ª colocação. Na rodada passada, o Esmeraldino venceu por 2x1 a Ponte Preta, em Campinas.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Goiás x Sport

Goiás

Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Djalma Silva; Filipe Machado, Juninho e Lucas Lima; Jean Carlos, Cadu e Kadu Sousa. Técnico: Mozart.

Sport

Thiago Couto; Madson, Marcelo Ajul, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Fábio Matheus e Biel; Marlon Douglas, Clayson e Pedro Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia-GO.
Horário: 20h30 (de Brasília).
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC).
VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).
Onde assistir: Disney+ (streaming).

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