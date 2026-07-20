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Dirigente do Sport revela repasse de R$ 5 milhões para empresa de ex-presidente

Em entrevista à Rádio Jornal, a atual gestão do Sport revelou dados sobre as movimentações financeiras do clube entre os anos de 2023 e 2025

Por Davi Saboya Publicado em 20/07/2026 às 23:08 | Atualizado em 20/07/2026 às 23:15
Entrevista dos dirigentes do Sport ao F&oacute;rum Esportivo, da R&aacute;dio Jornal
Entrevista dos dirigentes do Sport ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal - Adige Silva/SJCC

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O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, e o vice-presidente jurídico Lucas Leite abriram o jogo sobre determinadas questões financeiras do clube, em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (20). De acordo com o atual mandatário, o volume de recursos que circulou no Leão nos últimos anos foi estratosférico e, inclusive, existia um débito com o ex-presidente Yuri Romão.

"De março de 2023 a dezembro de 2025, passaram pelos cofres do Sport R$ 630 milhões. Existe um valor que consta nas contas referente a empréstimo do ex-presidente (Yuri Romão)", afirmou o mandatário.

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As declarações de Souto Maior ganharam contornos ainda mais detalhados com a explicação do vice-presidente jurídico do clube Lucas Leite. O dirigente detalhou uma complexa operação financeira envolvendo os direitos de transmissão da Liga Forte União (LFU), instituições bancárias e a empresa privada do ex-gestor do Sport.

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Segundo Lucas Leite, no ano passado o Sport contratou uma operação de crédito no mercado garantida pelos recebíveis da LFU. O acordo previa que, a cada repasse feito pela Liga, o dinheiro iria diretamente para a instituição financeira para abater a dívida, e apenas o saldo restante seria liberado ao clube, respaldado por uma trava bancária. O Sport vislumbrava receber R$ 14 milhões na etapa final do contrato, mas, devido ao não atingimento de metas esportivas, o montante caiu para R$ 5 milhões.

O enredo ganhou começou a ser entendido após o pleito eleitoral no clube. "Ganhamos a eleição no dia 15 de dezembro e, no dia 16, fui procurado pelo responsável do financeiro do clube para conversar sobre essa operação, pois o dinheiro não tinha entrado. Acionei o jurídico, entramos em contato com o banco e nos disseram que era um problema operacional", relatou Leite. Na ocasião, o Sport acabou ficando temporariamente sem acesso à própria conta bancária.

Quando o acesso foi restabelecido, a diretoria constatou que os R$ 5 milhões da LFU haviam entrado na conta, o que não deveria ocorrer devido à trava contratual, mas foram imediatamente transferidos para a conta da empresa Múltipla. A referida empresa tem como sócio-administrador, segundo o dirigente rubro-negro, o ex-presidente do Sport, Yuri Romão.

Ao questionar a instituição financeira sobre o destino da verba, o banco apresentou um documento justificando que o valor da Liga havia sido dado como garantia para quitar uma operação antiga realizada pela própria Múltipla. A alegação do banco foi de que o empréstimo originário ao Sport teria sido intermediado por essa empresa e que a dívida seria paga com as cotas da LFU.

A explicação, contudo, levantou dúvidas na atual gestão devido a potenciais conflitos na documentação. "Com esse documento apresentado pelo banco, questionamos alguns fatos, como por exemplo o fato de o documento ter sido assinado à mão pela mesma pessoa duas vezes, já que o presidente do Sport na época também é o sócio-administrador dessa empresa", concluiu o vice-presidente jurídico, que ainda reiterou que o Sport passa por uma auditoria geral das contas.

Outro lado da história

Procurado pela reportagem do Blog do Torcedor, o ex-presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou que se pronunciaria sobre o assunto apenas nesta terça-feira (21). O espaço segue aberto e será atualizado após a declaração.

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