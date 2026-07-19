Dal Pozzo pede reforços no Sport e diz que contratação de um camisa 10 é urgente
Após o empate com o Operário-PR, técnico afirmou que o elenco precisa de reforços em todos os setores e destacou a busca por um meia de criação
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O técnico Gilmar Dal Pozzo voltou a defender a contratação de reforços para o Sport após o empate por 2 a 2 com o Operário-PR, neste sábado (18), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B.
O resultado levou o Leão ao sétimo jogo consecutivo sem vitória, são duas derrotas e cinco empates. A última vitória aconteceu em 30 de maio, diante do Náutico. Este também foi o terceiro compromisso de Dal Pozzo desde o retorno ao clube, com uma derrota e dois empates. O Sport ocupa a 9ª colocação, com 27 pontos, enquanto o Operário-PR segue em 3º lugar, com 32.
Dal Pozzo aponta necessidade de reforços
Durante a entrevista coletiva, o treinador afirmou que o clube já identificava a necessidade de reforçar o elenco antes mesmo da partida. Segundo ele, a situação ficou ainda mais evidente diante das baixas e das possíveis saídas do grupo.
Dal Pozzo disse ter a "convicção" de que o Sport precisa reforçar o ataque e explicou que a comissão técnica já previa dificuldades por causa da situação de alguns jogadores do elenco.
O treinador afirmou que o clube perdeu "dois jogadores agudos", em referência a Marlon Douglas e Chrystian Barletta, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e acrescentou que há necessidade de contratações "em todos os setores", incluindo defesa, meio-campo e ataque.
Camisa 10 é prioridade
Ao detalhar as prioridades do departamento de futebol, Dal Pozzo destacou que a principal carência do elenco é um meia de criação.
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Segundo o treinador, a necessidade "urgente é um camisa 10", perfil que, na avaliação dele, o atual elenco não possui.
Dal Pozzo explicou que jogadores como De Pena e Diego Hernández podem atuar por dentro, mas ressaltou que o Sport procura um atleta com características diferentes, capaz de organizar as jogadas ofensivas e abastecer o ataque.
Além disso, afirmou que o clube também busca "atacantes de lado" e voltou a reforçar que existem necessidades em praticamente todas as posições do campo.
Dal Pozzo comenta possível saída de Zé Lucas
O treinador também citou a situação do volante Zé Lucas, que não será relacionado para as próximas partidas da Série B.
O Sport informou oficialmente que o afastamento foi decidido em comum acordo entre a diretoria e o departamento de futebol por causa das negociações em andamento para uma possível transferência do jogador.
Segundo o clube, a medida tem caráter preventivo e busca preservar o atleta, a instituição e os envolvidos enquanto as tratativas são conduzidas. O Sport informou ainda que manterá a torcida atualizada sobre qualquer avanço nas negociações.
Na entrevista, Dal Pozzo afirmou que, "caso se concretize a saída do Zé Lucas", o Sport também fará a reposição para o setor de meio-campo.
Próximo compromisso do Sport
O Sport volta a campo na quarta-feira (22), às 20h30, quando enfrenta o Goiás, fora de casa, pela Série B. No mesmo dia, às 19h30, o Operário-PR jogará diante de sua torcida.