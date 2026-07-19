Dal Pozzo pede reforços no Sport e diz que contratação de um camisa 10 é urgente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após o empate com o Operário-PR, técnico afirmou que o elenco precisa de reforços em todos os setores e destacou a busca por um meia de criação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O técnico Gilmar Dal Pozzo voltou a defender a contratação de reforços para o Sport após o empate por 2 a 2 com o Operário-PR, neste sábado (18), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B.

O resultado levou o Leão ao sétimo jogo consecutivo sem vitória, são duas derrotas e cinco empates. A última vitória aconteceu em 30 de maio, diante do Náutico. Este também foi o terceiro compromisso de Dal Pozzo desde o retorno ao clube, com uma derrota e dois empates. O Sport ocupa a 9ª colocação, com 27 pontos, enquanto o Operário-PR segue em 3º lugar, com 32.

Dal Pozzo aponta necessidade de reforços

Durante a entrevista coletiva, o treinador afirmou que o clube já identificava a necessidade de reforçar o elenco antes mesmo da partida. Segundo ele, a situação ficou ainda mais evidente diante das baixas e das possíveis saídas do grupo.

Dal Pozzo disse ter a "convicção" de que o Sport precisa reforçar o ataque e explicou que a comissão técnica já previa dificuldades por causa da situação de alguns jogadores do elenco.

O treinador afirmou que o clube perdeu "dois jogadores agudos", em referência a Marlon Douglas e Chrystian Barletta, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e acrescentou que há necessidade de contratações "em todos os setores", incluindo defesa, meio-campo e ataque.

Camisa 10 é prioridade

Ao detalhar as prioridades do departamento de futebol, Dal Pozzo destacou que a principal carência do elenco é um meia de criação.

Segundo o treinador, a necessidade "urgente é um camisa 10", perfil que, na avaliação dele, o atual elenco não possui.

Dal Pozzo explicou que jogadores como De Pena e Diego Hernández podem atuar por dentro, mas ressaltou que o Sport procura um atleta com características diferentes, capaz de organizar as jogadas ofensivas e abastecer o ataque.

Além disso, afirmou que o clube também busca "atacantes de lado" e voltou a reforçar que existem necessidades em praticamente todas as posições do campo.

Dal Pozzo comenta possível saída de Zé Lucas

O treinador também citou a situação do volante Zé Lucas, que não será relacionado para as próximas partidas da Série B.

O Sport informou oficialmente que o afastamento foi decidido em comum acordo entre a diretoria e o departamento de futebol por causa das negociações em andamento para uma possível transferência do jogador.

Segundo o clube, a medida tem caráter preventivo e busca preservar o atleta, a instituição e os envolvidos enquanto as tratativas são conduzidas. O Sport informou ainda que manterá a torcida atualizada sobre qualquer avanço nas negociações.

Na entrevista, Dal Pozzo afirmou que, "caso se concretize a saída do Zé Lucas", o Sport também fará a reposição para o setor de meio-campo.

Próximo compromisso do Sport

O Sport volta a campo na quarta-feira (22), às 20h30, quando enfrenta o Goiás, fora de casa, pela Série B. No mesmo dia, às 19h30, o Operário-PR jogará diante de sua torcida.