Resultado Sport x Operário-PR pela Série B: confira o placar atualizado da partida

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Sport recebe o Operário-PR na Ilha do Retiro pela 18ª rodada da Série B; acompanhe o placar atualizado e os principais lances da partida

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Sport e Operário-PR se enfrentam neste sábado (18), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Saiba tudo sobre o confronto aqui. A Rádio Jornal acompanha todos os detalhes do confronto em sua programação e plataformas digitais.

O Sport entra em campo buscando encerrar a sequência de seis jogos sem vitória e diminuir a distância para o grupo dos seis primeiros colocados. Já o Operário-PR vive grande momento na competição, soma quatro vitórias consecutivas e segue na disputa pelas primeiras posições da tabela.

Resultado atualizado de Sport x Operário-PR

Placar em andamento: Sport 1 x 1 Operário-PR

1º tempo - 05' - Gol do Operário! Em contra-ataque, Aylon recebe dentro da área e abre o placar na Ilha do Retiro.

1º tempo - 16' - Gol do Sport! Biel chuta com categoria na entrada da área e empata o jogo na Ilha.

O resultado desta matéria será atualizado em tempo real durante a partida. Ao término do jogo, o placar final e os principais lances do confronto serão acrescentados a este conteúdo.

Como chegam Sport e Operário-PR

O Leão ocupa a oitava colocação da Série B, com 26 pontos, e tenta voltar a vencer após uma sequência de empates e derrotas nas últimas rodadas. O técnico Gilmar Dal Pozzo ainda busca seu primeiro triunfo desde o retorno ao comando da equipe.

Do outro lado, o Operário-PR aparece na terceira posição, com 31 pontos, embalado por quatro vitórias consecutivas e mantendo a briga pelas primeiras colocações da competição.

Desfalques e novidades

No Sport, o atacante Clayson cumpre suspensão, enquanto o volante Zé Lucas está fora por conta do processo de negociação para uma transferência.

Em contrapartida, os reforços Kayky Almeida, Claudinho e Diego Hernández já estão regularizados e podem estrear.

O Operário-PR não contará com o atacante Pablo, suspenso, mas terá o retorno do zagueiro Cuenú, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

Ficha do jogo - Sport x Operário-PR

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, M. Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Fábio Matheus e Biel; C. Barletta, Marlon e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Operário-PR

Vagner; Doka, Cuenú, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinicius Diniz e Neto Paraíba; Berto, Aylon e Caio Dantas. Técnico: Luizinho Lopes.