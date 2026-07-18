Notas do Escrete de Ouro: confira as avaliações do Sport contra o Operário-PR
Biel recebeu a maior nota do Sport na avaliação de Ralph de Carvalho após o empate por 2 a 2 na Ilha do Retiro pela Série B; confira detalhes
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O Sport empatou por 2 a 2 com o Operário-PR, neste sábado (18), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o repórter Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, avaliou o desempenho dos jogadores rubro-negros e do técnico Gilmar Dal Pozzo.
O grande destaque da equipe foi Biel, autor de um dos gols do Sport e dono da maior nota da equipe, com 7. Thiago Couto, Fábio Matheus, Chrystian Barletta e Perotti também receberam avaliações acima da média.
Com o empate, o Sport chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vitória, acumulando duas derrotas e cinco empates. O último triunfo aconteceu em 30 de maio, diante do Náutico.
Notas de Ralph de Carvalho para os jogadores do Sport
- Thiago Couto — 6
- Augusto Pucci — 5
- Marcelo Benevenuto — 4
- Habraão — 4
- Felipinho — 5
- Zé Gabriel — 5
- Fábio Matheus — 6
- Pedro Martins — 5
- Biel — 7
- Chrystian Barletta — 6
- Perotti — 6
- Zé Roberto — 4
- Marlon Douglas — 5
- Edson Lucas — 4
- Técnico: Gilmar Dal Pozzo — 5
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Situação do Sport na Série B
O empate deixa o Sport na 9ª colocação, com 27 pontos. O Operário-PR permanece em 3º lugar, agora com 32 pontos.
Também foi o terceiro jogo de Gilmar Dal Pozzo desde o retorno ao comando do Sport. Até o momento, o treinador soma uma derrota e dois empates.
O Sport volta a campo na quarta-feira (22), às 20h30, quando enfrenta o Goiás, fora de casa. No mesmo dia, às 19h30, o Operário-PR fará sua próxima partida diante de sua torcida.