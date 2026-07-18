Melhores Momentos Sport 2 x 2 Operário-PR pela Série B: confira os lances da partida

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Sport virou o placar no segundo tempo, mas sofreu o empate na reta final; assista aos principais lances da partida pela Série B; confira

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Sport e Operário-PR empataram por 2 a 2 neste sábado (18), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão chegou a virar o placar no início do segundo tempo, mas sofreu o empate na reta final da partida.

Os gols do Sport foram marcados por Biel e Fábio Matheus, enquanto Aylon e Vinícius Diniz balançaram as redes para o Operário-PR.

Como foi Sport 2 x 2 Operário-PR

O Operário abriu o placar logo aos cinco minutos com Aylon. Ainda na etapa inicial, Biel aproveitou uma sobra na entrada da área para empatar o confronto.

Na volta do intervalo, Fábio Matheus acertou um belo chute de fora da área e colocou o Sport em vantagem. No entanto, aos 40 minutos do segundo tempo, Vinícius Diniz apareceu livre para cabecear e decretar o empate por 2 a 2.

Melhores momentos de Sport 2 x 2 Operário-PR

Assista abaixo ao vídeo com os principais lances, gols e melhores momentos da partida, produzido pela Rádio Jornal.

Situação das equipes

Com o empate, o Sport chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vitória na Série B e ocupa a 9ª colocação, com 27 pontos. Já o Operário-PR soma 32 pontos e permanece na 3ª posição da competição.

Próximos jogos

O Sport volta a campo na quarta-feira (22), às 20h30, quando enfrenta o Goiás, fora de casa, pela Série B.

O Operário-PR também joga na quarta-feira (22), às 19h30, diante de sua torcida.