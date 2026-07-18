Gilmar Dal Pozzo lamenta empate do Sport e diz que equipe merecia vencer o Operário-PR

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Treinador afirmou que o Sport criou oportunidades suficientes para vencer o Operário-PR e destacou evolução da equipe apesar da sequência sem triunfos

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O técnico Gilmar Dal Pozzo classificou como "péssimo" o empate do Sport por 2 a 2 com o Operário-PR, neste sábado (18), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B. Na avaliação do treinador, o Leão produziu o suficiente para conquistar a vitória, principalmente após conseguir a virada no início do segundo tempo.

Com o resultado, o Sport chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vencer, acumulando duas derrotas e cinco empates. Apesar da sequência negativa, Dal Pozzo afirmou que percebe evolução na equipe desde o seu retorno ao comando técnico.

Dal Pozzo lamenta empate e vê evolução do Sport

Na entrevista coletiva, o treinador iniciou a análise afirmando que o empate teve gosto de derrota. Segundo ele, o Sport criou oportunidades suficientes para construir um placar mais confortável.

Dal Pozzo definiu o resultado como "péssimo" e afirmou que a equipe "merecia a vitória", especialmente pelo desempenho apresentado após a virada no segundo tempo.

Mesmo com a sequência sem triunfos, o treinador destacou que enxerga evolução no trabalho e afirmou estar "muito confiante" após a semana de treinamentos, embora reconheça que os resultados negativos "estão incomodando" tanto o elenco quanto a torcida.

Treinador aponta momento decisivo da partida

Ao comentar o desenvolvimento do jogo, Dal Pozzo avaliou que o primeiro tempo foi equilibrado e lembrou que o Sport também criou oportunidades antes do empate.

Segundo o treinador, a equipe teve dificuldades para controlar os contra-ataques do Operário, situação que culminou no primeiro gol dos visitantes. Depois disso, afirmou que o Sport assumiu o controle da partida, buscou o empate e voltou melhor após as correções feitas no intervalo.

Falta de eficiência custou a vitória

Dal Pozzo também destacou a qualidade do adversário e lembrou que o Operário atravessa um momento de maior estabilidade, com uma equipe mais entrosada.

Mesmo assim, reforçou que o Sport terminou a partida com superioridade em alguns fundamentos ofensivos.

O treinador afirmou que o Leão teve "mais posse de bola" e criou "mais oportunidades de gol" do que o adversário, mas reconheceu que faltou eficiência nas finalizações. Segundo ele, a equipe "não foi efetiva no momento em que era para ser letal", permitindo que o Operário buscasse o empate por 2 a 2.