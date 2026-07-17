Sport x Operário-PR ao vivo (18/07): onde assistir, horário e escalações

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O duelo é válido pela 18ª rodada da Série B e o técnico Gilmar Dal Pozzo ainda busca a primeira vitória após uma derrota e um empate

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Sem vencer há seis jogos, o Sport enfrenta o Operário, neste sábado (18), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, o Leão ficou no empate em casa por 3x3 com o Botafogo-SP.

O técnico Gilmar Dal Pozzo ainda não sentiu o sabor da vitória desde que retornou ao clube rubro-negro. Além do empate no último jogo, perdeu fora de casa na estreia diante do Criciúma.

Mesmo com o jejum na competição, o Sport ainda está próximo do G-6. O Leão ocupa a 8ª colocação com 26 pontos, quatro a menos que o Novorizontino, que abre a zona de classificação na 6ª colocação.

A última vitória aconteceu no dia 30 de maio. Na ocasião, o clube leonino venceu por 2x0 o clássico contra o Náutico, ainda sob o comando do ex-treinador Márcio Goiano. Depois, somou três empates com Athletic Club, São Bernardo e Atlético-GO, além da derrota para o Fortaleza, sem contar com os resultados diante do Criciúma e Botafogo-SP - já com Dal Pozzo.

Leão

O técnico Gilmar Dal Pozzo deve realizar mudanças no time titular do Sport para o jogo contra o Operário-PR. Recém-contratados, o zagueiro Kayky e o meia Diego Hernández podem aparecer na equipe principal. Dessa maneira, Habraão e Biel podem ficar no banco de reservas. Outra mudança pode acontecer na lateral esquerda. Com Felipinho não apresentando um bom futebol, Édson Lucas pode assumir a titularidade.

"Fizemos uma excelente preparação, onde o professor Gilmar corrigiu pontos determinantes na postura do time e implementou mais da sua filosofia de trabalho. Estamos cientes da importância de conquistarmos os três pontos para a nossa sequência na competição, e o nosso time está devidamente preparado para a partida, com foco total no objetivo traçado", afirmou o atacante rubro-negro Perotti.

Vale lembrar que o clube rubro-negro afastou o volante Zé Lucas, que está de saída do Sport. O Leão negocia a venda do jogador e possui forte interesse de quatro clubes, dois do Brasil e dois do exterior. Nos bastidores, a informação que circula é que os times são o Flamengo, o Cruzeiro, o Shaktar Donetsk, da Ucrânia, e o Olympique de Marseille, da França.

Adversário

O Operário vive um grande momento e se consolida como um dos times mais regulares da Série B. Embalado por quatro vitórias consecutivas, o Fantasma ocupa a 3ª posição com 31 pontos, apenas dois atrás do líder Criciúma.

O clube paranaense segue na cola dos líderes em uma briga acirrada pelo topo da tabela, que também conta com o Vila Nova. No elenco, conta com quatro jogadores conhecidos da torcida pernambucana: o goleiro Vagner, o volante Matheus Trindade e o atacante Caio Dantas, ex-Náutico, além do também atacante Pablo, ex-Sport.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Sport x Operário-PR

Sport

Thiago Couto; Madson, Kayke, Benevenuto e Édson Lucas; Zé Gabriel, Fábio Matheus e Diego Hernández; Barletta, Marlon Douglas e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Operário-PR

Vágner; Mikael Doka, Klaus, Miranada e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius Diniz, Neto Paraíba e Boschilia; Berto, Pablo e Caio Dantas. Técnico: Luizinho Lopes.