Sport oficializa contratação do zagueiro Kayky para a sequência da temporada

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Além de Kayky, o clube rubro-negro já confirmou as contratações do lateral-direito Claudinho, o meia Diego Hernández e o atacante Dudu Teodora

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O Sport Club do Recife anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Kayky, de 21 anos, para reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jovem defensor já se apresentou no centro de treinamento, onde foi aprovado nos exames clínicos e físicos sob a supervisão do departamento de saúde e performance. Ele assinou um vínculo contratual válido até o dia 30 de novembro de 2026.

Natural do Rio de Janeiro, Kayky tem no currículo uma formação sólida nas categorias de base do Fluminense, clube que defendeu desde a categoria Sub-13 até a profissionalização. No Tricolor das Laranjeiras, ele integrou o elenco profissional que conquistou o Campeonato Carioca e a Copa Libertadores da América em 2023.

Além da passagem pelas Laranjeiras, o zagueiro acumula experiência no futebol inglês, onde defendeu as cores do Watford, e no cenário internacional de seleções, somando convocações para as equipes Sub-15 e Sub-20 do Brasil.

Antes de desembarcar na Ilha do Retiro, o defensor teve uma trajetória de destaque pelo Remo, clube pelo qual também atuou neste ano. No ano passado, Kayky foi peça importante na campanha que garantiu o acesso do time paraense à elite do futebol nacional.

Agora vestindo a camisa leonina, o zagueiro projeta repetir o sucesso recente e colocar o Sport de volta na Primeira Divisão. Nas primeiras palavras como jogador do clube, Kayky destacou a grandeza da instituição e prometeu entrega total dentro de campo.

"Uma honra vestir a camisa do Sport, um time grande. O objetivo sem dúvida é levar o Clube novamente à elite do futebol nacional, que é o seu lugar natural. A torcida pode contar com um jogador aguerrido, batalhador, que vai em busca de duelar por todas as bolas, lances, com o intuito de ajudar os companheiros a ter o acesso ao final da temporada", declarou o novo reforço rubro-negro.

Reforços do Sport

Além de Kayky, o Sport já confirmou as contratações do lateral-direito Claudinho, o meia Diego Hernández e o atacante Dudu Teodora. A janela extraordinária de transferências para os times da Série B acaba nesta sexta-feira (17). Depois, só abre para todos os times a partir do dia 20 de julho (segunda-feira).