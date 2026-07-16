Sport afasta Zé Lucas das próximas rodadas da Série B devido a negociações de transferência
Clube rubro-negro deve negociar o volante e prata casa com uma equipe do exterior e espera realizar a maior venda da história da equipe
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O Sport anunciou que o volante Zé Lucas não será relacionado para as próximas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada em comum acordo entre a diretoria e o departamento de futebol do clube pernambucano.
De acordo com o comunicado oficial emitido pela instituição, a medida preventiva foi adotada em decorrência de negociações em andamento para uma possível transferência do jogador.
O afastamento temporário dos gramados visa preservar tanto o atleta quanto o clube e os demais envolvidos durante o período de tratativas.
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O Leão reiterou o compromisso em conduzir as conversas com responsabilidade e transparência, garantindo que manterá a torcida rubro-negra devidamente informada sobre qualquer evolução ou desfecho do caso.
"O Sport Club do Recife informa que, em decisão conjunta da diretoria e do departamento de futebol, o atleta Zé Lucas não será relacionado para as próximas partidas do Campeonato Brasileiro da Série B", informou o clube, em nota oficial, divulgada nesta quinta-feira (16).
"A medida foi adotada em razão das negociações em andamento envolvendo uma possível transferência do jogador, buscando preservar todas as partes durante este processo. O Clube seguirá conduzindo as tratativas com responsabilidade e transparência, mantendo a torcida informada sobre qualquer evolução relevante", completou.
O Sport não entra em detalhes sobre o assunto, mas a medida adotado se deve ao fato de que as tratativas estão na reta final e todas as partes não querer correr risco de um fracasso no acordo por causa de uma possível lesão. A expectativa do Leão é faturar cerca de R$ 40 milhões com a transação.
Próximo jogo do Sport
Após o empate com o Botafogo-SP, o próximo jogo do Sport acontece neste sábado (18). O Leão enfrenta o Operário-PR, às 16h (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na classificação, o Leão ocupa a 8ª colocação com 26 pontos, dois a menos que o Fortaleza que abre o G-6 na 6ª colocação.