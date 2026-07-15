Diego Hernández mira acesso com o Sport e manda recado à torcida: "Quero fazer história"

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Meia uruguaio afirma que sempre enxergou o Leão como clube de Série A, diz estar pronto para estrear e promete entrega para recolocar o time na elite

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O meia Diego Hernández já deixou claro qual é o principal objetivo em sua chegada ao Sport. Apresentado oficialmente na terça-feira (14), o uruguaio afirmou que escolheu o clube pelo tamanho da instituição e garantiu que pretende ajudar o Leão a conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Segundo o jogador, o Sport sempre foi visto por ele como uma equipe da primeira divisão, o que aumentou ainda mais a motivação para aceitar o convite rubro-negro.

"O objetivo do clube e o meu também é subir. Desde que conheço o Sport, sempre vi o Sport como um clube de Série A. Venho para trabalhar, ajudar meus companheiros e conquistar esse acesso."

Diego chega após participar da campanha de acesso do Remo na temporada passada e acredita que a experiência pode ser importante para o atual momento vivido pelo Sport.

"Tive a felicidade de conquistar um acesso com um clube que fazia muito tempo que não subia. Fui importante naquele processo e espero fazer o mesmo aqui. Quero ajudar e também fazer história no Sport."

Apesar de reconhecer que o elenco já possui uma base formada, Diego Hernández afirmou que está fisicamente apto para atuar caso Gilmar Dal Pozzo opte por utilizá-lo já na partida contra o Operário-PR, no sábado (18), pela Série B.

O uruguaio, no entanto, ressaltou que respeita as decisões da comissão técnica e a concorrência pelas vagas.

"Estou pronto para jogar. Se o treinador precisar de mim no fim de semana, estou à disposição. Mas também respeito quem já vinha atuando e as decisões da comissão técnica."

Versatilidade é uma das principais características

Questionado sobre a dificuldade que o Sport tem encontrado para criar jogadas ofensivas, Diego destacou sua versatilidade como um dos trunfos para ajudar a equipe.

Segundo ele, pode atuar em qualquer posição do setor ofensivo, embora tenha preferência pelo lado direito do ataque.

"Posso jogar pela direita, pela esquerda ou por dentro. Me sinto mais confortável pelo lado direito, mas estou preparado para atuar nas três posições."

O uruguaio também comentou o momento vivido pelo Sport, que não vence há seis partidas na Série B e vive pressão por resultados.

Para Diego, vestir a camisa de um clube da dimensão do Leão naturalmente exige cobranças constantes.

"É um clube grande, acostumado a vencer. Temos que assumir essa pressão. O Sport exige resultados e o jogador precisa estar preparado para isso."

Recado para a torcida

Por fim, Diego Hernández mandou uma mensagem aos rubro-negros e prometeu empenho para recolocar o clube na Série A.

O meia destacou que encontrou um ambiente positivo no clube desde a chegada ao Recife e acredita que a união entre elenco, comissão técnica e torcida será fundamental para a sequência da temporada.

"Quero dizer à torcida que venho para ajudar, fazer história e conquistar mais um acesso. Vamos deixar tudo dentro de campo porque queremos ganhar e colocar o Sport de volta ao lugar que merece."