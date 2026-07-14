Sport anuncia o desligamento do zagueiro Zé Marcos

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O clube rubro-negro realiza mudanças no elenco com o intuito de reforçar a equipe e não "inchar" o time do técnico Gilmar Dal Pozzo

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O Sport oficializou, nesta terça-feira (14), a rescisão contratual com o zagueiro Zé Marcos. De acordo com o comunicado divulgado pelo clube rubro-negro, o defensor já se despediu dos companheiros de elenco e dos membros da comissão técnica no centro de treinamento, encerrando oficialmente a trajetória na Ilha do Retiro.

Na nota oficial, a diretoria do Leão agradeceu publicamente ao jogador pelos serviços prestados ao longo de sua passagem pela equipe pernambucana e aproveitou para desejar sucesso nos próximos desafios que ele enfrentará em sua carreira profissional.

Com a saída do atleta, que já não faz mais parte do plantel para a sequência da temporada, o setor defensivo do Sport sofre uma baixa, e a comissão técnica agora trabalha com as opções restantes no elenco para suprir a ausência do jogador.

Porém, em breve, o zagueiro Kayky Almeida, de 20 anos, deve ser anunciado como novo reforço. Ele pertence ao Fluminense, mas estava emprestado ao Remo.

Fora do Sport

Quem também não faz mais parte do elenco do Sport é o atacante Gustavo Maia. Ele acertou com o Atlético-GO por indicação do técnico Roger Silva, que assumiu recentemente o Dragão.

Reforços para Série B

O técnico Gilmar Dal Pozzo já deve contar no próximo jogo com os dois primeiros reforços confirmados na janela de transferências do meio desta temporada. São eles: o lateral-direito Claudinho e o meia Diego Hernández, que já foram apresentado no Sport.

Após o empate em casa com o Botafogo-SP, o próximo jogo do Leão acontece neste sábado (18). O Leão recebe o Operário-PR, às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.