Sport é o primeiro confirmado para a 2ª Copa Maria Bonita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Campeonato vai reunir os principais times femininos do Nordeste e acontece entre os dias 12 e 21 de novembro. Torneio tem chancela da CBF e FPF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport deu o primeiro passo oficial rumo à busca pelo topo do futebol feminino nordestino. As Leoas da Ilha foram confirmadas como a primeira equipe garantida na segunda edição da Copa Maria Bonita.

O torneio, que reunirá as principais forças da modalidade na região, está agendado para ocorrer entre os dias 12 e 21 de novembro, contando com a chancela e o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Vice-campeão na edição de estreia, o Sport entra na disputa com o favoritismo e a responsabilidade de quem domina o cenário local. Atualmente, a equipe é a atual tetracampeã pernambucana e detém o posto de maior vencedora do estado, somando 11 taças em sua galeria.

Além disso, o elenco comandado pela experiente treinadora chilena Macarena Deichler realiza uma campanha consistente na Série A2 do Campeonato Brasileiro, figurando na zona de classificação para a próxima fase da competição nacional.

"É uma competição que eleva o nível do futebol feminino na região, proporcionando jogos competitivos e uma vitrine importante. Nosso grupo vem trabalhando forte, com muita seriedade, e encaramos esse torneio como um momento chave para avaliar nossa evolução, ajustar nossa postura tática e, acima de tudo, honrar as cores do clube buscando o melhor desempenho possível a cada partida", afirmou a técnica Macarena.

A força do elenco rubro-negro para a competição passa por lideranças consolidadas, como a atacante Andreza e a experiente lateral Evinha, capitã e atleta há mais tempo no clube.

Evinha destacou o alto nível de exigência que o campeonato impõe e reforçou o compromisso e a união do grupo em trazer o troféu para a Ilha do Retiro, prometendo entrega total de toda a equipe para dar orgulho à torcida rubro-negra.

Idealizador do campeonato, Denis Perucci celebrou a presença do Sport e reforçou que o grande propósito da Copa Maria Bonita é dar visibilidade a profissionais qualificadas, aproximando o público de um futebol de alto nível.

O torneio demonstrou seu enorme potencial em sua edição pioneira, realizada na Arena de Pernambuco, onde o Fortaleza sagrou-se campeão ao vencer o próprio Sport por 1 a 0 na grande decisão. Com uma média expressiva de quatro gols por jogo naquele ano, a expectativa é de que a Copa de novembro consolide de vez o torneio no calendário esportivo do país.