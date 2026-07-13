Sport é o primeiro confirmado para a 2ª Copa Maria Bonita
Campeonato vai reunir os principais times femininos do Nordeste e acontece entre os dias 12 e 21 de novembro. Torneio tem chancela da CBF e FPF
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O Sport deu o primeiro passo oficial rumo à busca pelo topo do futebol feminino nordestino. As Leoas da Ilha foram confirmadas como a primeira equipe garantida na segunda edição da Copa Maria Bonita.
O torneio, que reunirá as principais forças da modalidade na região, está agendado para ocorrer entre os dias 12 e 21 de novembro, contando com a chancela e o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).
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Vice-campeão na edição de estreia, o Sport entra na disputa com o favoritismo e a responsabilidade de quem domina o cenário local. Atualmente, a equipe é a atual tetracampeã pernambucana e detém o posto de maior vencedora do estado, somando 11 taças em sua galeria.
Além disso, o elenco comandado pela experiente treinadora chilena Macarena Deichler realiza uma campanha consistente na Série A2 do Campeonato Brasileiro, figurando na zona de classificação para a próxima fase da competição nacional.
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"É uma competição que eleva o nível do futebol feminino na região, proporcionando jogos competitivos e uma vitrine importante. Nosso grupo vem trabalhando forte, com muita seriedade, e encaramos esse torneio como um momento chave para avaliar nossa evolução, ajustar nossa postura tática e, acima de tudo, honrar as cores do clube buscando o melhor desempenho possível a cada partida", afirmou a técnica Macarena.
A força do elenco rubro-negro para a competição passa por lideranças consolidadas, como a atacante Andreza e a experiente lateral Evinha, capitã e atleta há mais tempo no clube.
Evinha destacou o alto nível de exigência que o campeonato impõe e reforçou o compromisso e a união do grupo em trazer o troféu para a Ilha do Retiro, prometendo entrega total de toda a equipe para dar orgulho à torcida rubro-negra.
Idealizador do campeonato, Denis Perucci celebrou a presença do Sport e reforçou que o grande propósito da Copa Maria Bonita é dar visibilidade a profissionais qualificadas, aproximando o público de um futebol de alto nível.
O torneio demonstrou seu enorme potencial em sua edição pioneira, realizada na Arena de Pernambuco, onde o Fortaleza sagrou-se campeão ao vencer o próprio Sport por 1 a 0 na grande decisão. Com uma média expressiva de quatro gols por jogo naquele ano, a expectativa é de que a Copa de novembro consolide de vez o torneio no calendário esportivo do país.