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Diego Hernández é apresentado no Sport e reforça elenco para sequência da Série B

Meia uruguaio é o novo reforço do Leão para a sequência da Série B e desembarca na Ilha do Retiro em meio ao momento de instabilidade da equipe

Por Maju Siqueira Publicado em 13/07/2026 às 16:28 | Atualizado em 13/07/2026 às 16:40
Diego Hernández no Sport
Diego Hernández no Sport - Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife.

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O Sport apresentou oficialmente, nesta terça-feira, o meia Diego Hernández, novo reforço do clube para a sequência da Série B. O jogador foi recebido no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis e já passa a integrar o elenco comandado por Gilmar Dal Pozzo.

Na atual temporada, Diego Hernández disputou 19 partidas, distribuiu duas assistências e ainda não marcou gols. O uruguaio chega ao Leão após defender o Remo, equipe que disputa a Série A. Antes disso, também teve passagem pelo Botafogo.

A contratação acontece em um momento de pressão para o Sport. O Leão ocupa a 8ª colocação, com 26 pontos, e está a apenas dois pontos do G-6. Ao mesmo tempo, mantém uma vantagem de nove pontos para a zona de rebaixamento, o que dá certa tranquilidade na tabela.

Apesar disso, a sequência de resultados tem incomodado a torcida. O Rubro-negro acumula quatro empates e duas derrotas nos últimos seis jogos, período em que deixou escapar pontos importantes na luta pelo acesso.

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Recentemente, o comando técnico também mudou. Gilmar Dal Pozzo assumiu a equipe e, até o momento, esteve à frente do Sport em dois jogos, somando um empate e uma derrota. A expectativa da diretoria é que a chegada de Diego Hernández aumente as opções no meio-campo e contribua para que o time volte ao caminho das vitórias.

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Próximo jogo 

O Sport volta a campo neste sábado (18), às 16h, para enfrentar o Operário, na Ilha do Retiro. A partida é vista como decisiva para as pretensões rubro-negras na competição. Do outro lado, o Operário faz uma campanha sólida. A equipe paranaense é a 3ª colocada, com 31 pontos, cinco a mais que o Sport.


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